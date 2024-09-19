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Sosyal Medya Elon Musk’ın X’i Brezilya’da erişim engelini kısmi olarak deldi
Sosyal Medya

Elon Musk’ın X’i Brezilya’da erişim engelini kısmi olarak deldi

Yeniakit Publisher
2024-09-19 02:13:00 -
Elon Musk’ın X’i Brezilya’da erişim engelini kısmi olarak deldi

Sosyal medya platformu X’e erişim engeli getirilen Brezilya‘da yasağın kısmi olarak delindiği bildirildi. Durum platformun, sunuculara erişim şeklini değiştirmesinin bir sonucu olarak değerlendirildi.

Dünyada en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından X’e, 20 milyondan fazla aktif kullanıcısının bulunduğu Brezilya’da anlaşmazlıklar nedeniyle ağustos sonundan bu yana erişilemiyordu.

Ancak X’in IP adreslerini inceleyen uzmanlar, platformun, kullanıcıları bir içerik dağıtım ağı olan Cloudflare sunucuları üzerinden kendi sunucularına yönlendirmeye başladığına dair göstergeler olduğunu belirtti.

Siber güvenliğe odaklanan CLM’nin Latin Amerika Direktörü Pedro Diogenes, yaptığı açıklamada, “Elon Musk’ın sosyal ağının kullanmaya başladığı hizmet, şirketin sunucularını koruyan bir dijital kalkan gibi çalışıyor.” dedi. Diogenes, söz konusu kalkanın kullanıcılar ile X’in sunucuları arasında bir “ara sunucu” görevi gördüğünü, trafiği filtrelediğini ve orijinal IP adresinin tanınmasını engellediğini söyledi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya’da bazı X kullanıcıları sosyal medya platformuna yeniden erişim sağladı.

MUSK’TAN AÇIKLAMA YOK

Musk, X’in Brezilya’daki erişim engelini kısmi olarak delmesine dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Ulusal Telekomünikasyon Ajansı (Anatel) ise konuya dair yaptığı açıklamada, durumun incelendiğini ve X’e getirilen yasakla ilgili bir değişiklik olmadığını duyurdu.

 

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