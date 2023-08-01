  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Elon Musk’ın X logosu kaldırıldı
Teknoloji

Elon Musk’ın X logosu kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 03:43:00 -
Elon Musk’ın X logosu kaldırıldı

Twitter merkez binasının en tepesine yerleştirilen X tabelası, çok parlak olduğu için şikayet sonrası kaldırıldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, geçtiğimiz aylarda Elon Musk’a satıldı ve Musk, yakın zamanda platformun adını X ile değiştirdi. Bunun üzerine şirket binasındaki Twitter tabelası da kaldırıldı ve yerine X yerleştirildi. Ancak komşulardan gelen şikayetler üzerine kaldırıldı. İşte haberin ayrıntıları!

Twitter, Elon Musk’a satıldığından beri önemli değişimler geçirdi. Ünlü kişilere verilen mavi tikin ücretli hale gelmesinden, kısıtlama uygulanmasına kadar kullanıcıları deliye döndüren pek çok radikal karar alındı.

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda ise platform adının “her şey” anlamına gelen X ile değiştirileceğini açıkladı ve bu kısa süre önce uygulanmaya başladı. Web sitede ve mobil uygulamadaki logo güncellenmişken, uygulama mağazalarındaki isim de değişti.

Bununla beraber şirketin ana merkez binasındaki Twitter tabelası da kaldırıldı ve binanın tam tepesine X logosu yerleştirildi. Ancak bu, komşular tarafından pek hoş karşılanmadı. Zira bölge sakinleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile tabelanın çok ışık saçtığını ve bu nedenle gece uyumakta zorluk çektiklerini aktardı.

Komşuların San Francisco yerel yönetimine yaptığı şikayetlerin ardından şirket yönetimi, bölge sakinlerini deliye döndüren X tabelasını binanın tepesinden kaldırdı. Görüntüler internete düştüğünde ise tabelanın ayakta durması için kum torbaları ile desteklendiği görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha sonrasında ise bu tabela için herhangi bir onay alınmadığı ortaya çıktı. Bina Teftiş Departmanı Sözcüsü Patrick Hannan tarafından aktarılanlara göre değiştirilen tabelanın binanın tarihi doğası ile uyumlu olup olmadığı için bir izin belgesi alınması gerekiyordu.

Bunun için teftiş amacıyla gelen yetkililerin ise kontrol yapılmasına izin verilmedi bildirildi. Üstelik Elon Musk, X tabelasının geçici bir etkinlik için yerleştirildiğini söyleyerek yerel yönetime yalan da söylemişti.

Zenginlerin rekabet kavgası! Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret
Zenginlerin rekabet kavgası! Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Sosyal Medya

Zenginlerin rekabet kavgası! Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Elon Musk'a ağır darbe!
Elon Musk'a ağır darbe!

Sosyal Medya

Elon Musk'a ağır darbe!

Böyle engelliyor! Elon Musk Astronomi uzmanlarını çıldırtı
Böyle engelliyor! Elon Musk Astronomi uzmanlarını çıldırtı

Teknoloji

Böyle engelliyor! Elon Musk Astronomi uzmanlarını çıldırtı

Elon Musk'ın adamı olan BAE'li isimden Türkiye paylaşımı! Sosyal medya tam anlamıyla sallandı
Elon Musk'ın adamı olan BAE'li isimden Türkiye paylaşımı! Sosyal medya tam anlamıyla sallandı

Teknoloji

Elon Musk'ın adamı olan BAE'li isimden Türkiye paylaşımı! Sosyal medya tam anlamıyla sallandı

Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor
Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Teknoloji

Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Elon Musk ve Jeff Bezos geçildi!
Elon Musk ve Jeff Bezos geçildi!

Teknoloji

Elon Musk ve Jeff Bezos geçildi!

Amazon, Elon Musk'a rakip oluyor!
Amazon, Elon Musk'a rakip oluyor!

Dünya

Amazon, Elon Musk'a rakip oluyor!

Elon Musk, yeniden dünyanın en zengini
Elon Musk, yeniden dünyanın en zengini

Ekonomi

Elon Musk, yeniden dünyanın en zengini

Elon Musk'tan bir çılgınlık daha! Tweet ve Retweet tarih oluyor
Elon Musk'tan bir çılgınlık daha! Tweet ve Retweet tarih oluyor

Teknoloji

Elon Musk'tan bir çılgınlık daha! Tweet ve Retweet tarih oluyor

Elon Musk'a "X" soruşturması
Elon Musk'a "X" soruşturması

Teknoloji

Elon Musk'a "X" soruşturması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23