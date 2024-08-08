  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elon Musk'ın Starlink uyduları Edirne semalarında görüldü
Yerel

Elon Musk'ın Starlink uyduları Edirne semalarında görüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-08 07:44:00 -

Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları, Edirne semalarında heyecan oluşturdu.

Edirne semalarında saat 22.15 sularında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uydular vatandaşların ilgisini çekti. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydular, daha önce Türkiye'nin birçok ilinde de görülmüştü.

Starlink projesi, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.

Yusuf Dikeç'ten, Elon Musk'a paylaşım rekorları kıran soru! Musk cevap verdi
Yusuf Dikeç'ten, Elon Musk'a paylaşım rekorları kıran soru! Musk cevap verdi

Teknoloji

Yusuf Dikeç'ten, Elon Musk'a paylaşım rekorları kıran soru! Musk cevap verdi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elon Musk’tan OpenAI dava! 'Dolandırıcı ve şantajcı'
Elon Musk’tan OpenAI dava! 'Dolandırıcı ve şantajcı'

Teknoloji

Elon Musk’tan OpenAI dava! 'Dolandırıcı ve şantajcı'

Selçuk Bayraktar duyurdu! Tüm Türkiye Elon Musk'a 'verdiğin sözü tut' demeye başladı
Selçuk Bayraktar duyurdu! Tüm Türkiye Elon Musk'a 'verdiğin sözü tut' demeye başladı

Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu! Tüm Türkiye Elon Musk'a 'verdiğin sözü tut' demeye başladı

Elon Musk büyük şirketlere savaş açtı!
Elon Musk büyük şirketlere savaş açtı!

Ekonomi

Elon Musk büyük şirketlere savaş açtı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23