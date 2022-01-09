Elon Musk'ın projesi başlamadan çöktü

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın trafiğe çözüm getirmek için geliştirdiği projede trafik yoğunluğu oluştu. Tüneldeki istasyonlardan birinin kapalı olduğu ve trafiğin muhtemelen bu sebeple yaşandığı belirtildi.



5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın sayılı teknoloji fuarlarından CES'te (Consumer Electronics Show / Tüketici Elektroniği Fuarı) çekilen görüntülerde "Vegas Döngüsü" (Vegas Loop) adı verilen tünel yolunda meydana gelen araç sırası görüldü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre videodaki sürücü, tüneldeki istasyonlardan birinin kapalı olduğunu ve trafiğin muhtemelen bu sebeple yaşandığını söylüyor.

Musk, Los Angeles'taki trafikten duyduğu sıkıntı sonucunda 2016'da Boring Company adlı şirketi kurmuştu. Şirket, mevcut tünel kazma teknolojilerinin zaman ve masrafını 10 misli azaltarak şehir içi ulaşıma yeni bir radikal alternatif sunabileceğini iddia ediyor.

Yerin yaklaşık 12 metre altındaki "Vegas Döngüsü" 2019'da başlatılan yaklaşık 52,5 milyon dolarlık bir girişim. Yaklaşık 3 kilometrelik tünel henüz başlangıç. Boring Company sistemin 46 kilometreye kadar çıkarılmasını hedefliyor.

"Ölüm tuzağı"

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları tünelin güvenliğine dair endişelerini dile getirdi. Bir aracın yanması halinde insanların öleceği öne sürüldü. Kleeposting adlı bir Twitter kullanıcısı, tüneli "ölüm tuzağına" benzetti:

"Havalandırma ve acil kaçış yolu yok"

Bir başka kullanıcı da tünelin epey dar olduğunu ve araçların kapısının açılamayacağını ve projenin henüz başlangıçta güven açısından çöktüğünü söyledi.