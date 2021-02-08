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Dünya Elon Musk'ın metresinden 'beynimize çip taktıralım' çağrısı! Dikkat çeken "ilahlık" iddiası
Dünya

Elon Musk'ın metresinden 'beynimize çip taktıralım' çağrısı! Dikkat çeken "ilahlık" iddiası

Kanadalı şarkıcı Grimes, metresliğini yaptığı Elon Musk'ın nöroteknoloji alanında ürettiği beyin çiplerinden taktırmak istediğini söyledi ve "Tanrıların bilgisine sahip olacağını" iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 22:42:00 -
Elon Musk'ın metresinden 'beynimize çip taktıralım' çağrısı! Dikkat çeken "ilahlık" iddiası

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın metresi, Kanadalı şarkıcı Grimes, Neuralink'in yapay zekayla çalışan ve beyin kontrolü sağlayan 'Link' isimli mikroçiplerden taktırmak istediğine dair bir tweet paylaştı.

"Hadi beyin çipi taktıralım"

"Hadi beyin çipi taktıralım" diye paylaşım yapan Grimes'e, rapçi arkadaşı Lil Uzi Vert de katıldı.

"Tanrıların bilgisine sahip oluruz"

Grimes, "Ben hazırım, ne zaman yapıyoruz?" diye soran Vert'e "2022'yi hedefleyelim. Bu deneysel bir ameliyat ama başarılı olursa da Tanrıların bilgisine sahip oluruz" yanıtını verdi. İkili, detayları telefonda görüşeceklerini belirtti.

Geçtiğimiz Haziran tanıtmıştı

Musk geçen sene haziran ayında, Neuralink tarafından geliştirilen mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıtmıştı. Hafıza kaybından depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarının bu çip ile giderilebileceğini söyleyen Musk, ayrıca çipin beyne doğrudan müzik yayını yapmak ya da klavyeye dokunmadan düşünceyle yazı yazabilmeyi sağlama gibi amaçlarla kullanılabileceğini de açıklamıştı.

Madeni para büyüklüğünde ve kulağın arkasına yerleştirilen çip, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor.

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