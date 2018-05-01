Elon Musk'ın işe alım kriteri! Bilmece soruyor

Elon Musk kuşkusuz teknoloji dünyasının son dönemde en çok adından söz ettiren girişimcisi. Sahibş olduğu Tesla, SpaceX gibi şirketlerde çalışmak ise pek çok kişinin hayali.



BİLMECE SORUYOR!



Elon Musk’ın iş görüşmesine gelen adaylara sormayı sevdiği bir bilmece var: "Dünya’nın yüzeyinde duruyorsun. Bir mil güneye, bir mil batıya, bir mil kuzeye yürüdün ve başladığın noktaya geri dönmüş oldun. Sen neredesin?"

Kuzey kutup noktasında olduğunuzda Dünya'nın küresel şeklinden dolayı bir mil güneye, bir mil de batıya yürüdüğünüzde kuzey kutup noktasına hala bir mil uzaklıkta olursunuz. Yani başladığınız noktaya geri dönersiniz.