Elon Musk’ın Filistinliler için skandal çağrısı! Habere yorum yağdı! Tüm Filistinlileri yok saydı, can kaybı için böyle açıkladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında 25 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Birçok ülkeden işgalci İsrail’in saldırılarının durması için çağrılar yapılırken dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Filistinliler için skandal ifadeler kullandı.

Polonya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyon Yahudinin katledildiği Auschwitz kampını ziyaret eden Musk, daha sonrasında Yahudilerin organize ettiği “antisemitizm” temalı bir konferansa katıldı. Musk burada, Filistin’e destek için gerçekleştirilen protesto gösterilerini eleştirdi.

“HİÇBİR ÖNEMİ YOK”

Musk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir anlam ifade etmiyorlar, bir grup sizi öldürmek istiyorsa onlar kötüdür” diyen Musk konuyla ilgili şu sözleri söyledi: Hangi ırktan olduklarının hiçbir önemi yok, kim olursanız olun önemli olan işinizde ne kadar iyi olduğunuzdur. Zayıf tarafın her zaman haklı olduğu fikrinden vazgeçmeliyiz”

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