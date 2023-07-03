Elon Musk'ın attığı her adım Twitter'ı bitiriyor

2016 yılında kurulan Mastodon bir milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Platform’un kurucusu Eugen Rochko'ya göre, Musk’ın 27 Ekim'de Twitter'ı devralmasından bu yana Mastodon'a yaklaşık yarım milyon kullanıcı kayıt oldu.

Uygulamayı Türkiye'de öne çıkaran özellik, Türkçe dil desteği sağlaması.

Tek bir sunucuya üye olup bütün Mastodon sunucularındaki kullanıcılarla etkileşime geçilebiliyor.

Ayrıca, Mastodon’da atılan mesajlar 500 kelime uzunluğunda olup, gönderilen mesajlar tekrar düzenlenebiliyor.

WT.Social

Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales 2019 yılında üyelerin bağışlarıyla ayakta duracağı WT.Social platformunu kurdu.

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Wales, yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın Twitter’da uyguladığı yeni politikalar nedeniyle siteden ayrılan kullanıcıların sayısında güçlü bir artış" olduğunu söyledi.

Tribel

Metin ve resim tabanlı olan uygulama Tribel, Facebook ve Twitter'ın haber akışlarına benzer bir platform olarak kuruldu. Ancak Facebook ve Twitter’ın aksine Tribel’da gönderiler seçici hedef kitlelerine gönderilebiliyor.

Tribel’ın kurucusu Omar Rivero, Musk'ın Twitter'ı satın almasından iki ay önce, sitenin 250 bin kayıtlı kullanıcısı olduğunu, ancak bu sayının şu an 500 bine yükseldiğini söyledi.

Bluesky

Twitter’ın kurucusu olarak tanıdığımız Jack Dorsey 2019’da temellerini attığı sosyal medya platformunu bu yıl kullanıma açtı. Ancak platforma yalnızca davet edilenler üye olabiliyor.

Yaay

Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunuyor. Gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturan Yaay, farklı deneyimlere imza atmayı sürdürüyor.