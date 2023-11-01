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Teknoloji Elon Musk'a göre karşı karşıya olduğumuz en acil risk..
Teknoloji

Elon Musk'a göre karşı karşıya olduğumuz en acil risk..

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:20:00 -
Elon Musk'a göre karşı karşıya olduğumuz en acil risk..

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğuna işaret etti.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğuna işaret etti.

Musk, İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya konuştu.

Yapay zekanın en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkati çeken Musk, "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İnsanların en hızlı ya da en güçlü canlı olmamasına rağmen en zeki canlı olduğunu söyleyen Musk, yapay zekanın daha zeki olacağını kaydetti.

Musk, yapay zekayı insanlığın faydası için kullanmak gerektiğine vurgu yaparak, "Bence yapay zeka, karşı karşıya olduğumuz varoluşsal risklerden biri ve en acil olanı." diye konuştu.
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Yapay zeka güvenliği alanında dünyada gerçekleştirilen ilk etkinlik olan Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi hakkında da konuşan Musk, etkinliğin zamanlamasının çok doğru olduğunu ifade etti.

Alanında gerçekleştirilen ilk zirve olma özelliğini taşıyan etkinlik, Nazi Almanyası'nın şifrelerinin kırıldığı ve kod çözme amaçlı bilgisayarların temellerinin atıldığı Milton Keynes kentindeki Bletchley Park'ta gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve riskleri ele alınacak.

 

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