Elon Musk'a büyük tehdit

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın almasıyla birlikte bazı değişikliklere uğrayan Twitter, attığı adımlarla tepki toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı.

Anlık konumun paylaşılmasının Twitter’da yasak olduğunu belirten Musk, özel jetinin konumunu anlık olarak paylaşan @elonjet adlı hesabı da kapatmıştı. Söz konusu gazetecilerin de bu konum bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

Elon Musk, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını yeniden açtı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Twitter'dan paylaştığı mesajında, gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasını "endişe verici" şeklinde nitelendirdi.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının medya özgürlüğü ve temel haklara saygı gerektirdiğini vurgulayan Jourova, "Medya Özgürlüğü Yasamızda bu desteklenmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalıdır. Kırmızı çizgiler var ve yakında yaptırımlar gelebilir." mesajını paylaştı.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, internet platformlarının kullanıcıların hesaplarını askıya alması gibi durumlarda uyarıda bulunması ve gerekçesini sunmasını zorunlu kılıyor.

Twitter, hesapları neden kapattığını, profillerini ve geçmiş paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamamıştı.