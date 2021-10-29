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Dünya Elon Musk yeni kararını duyurdu: Yeniden...
Dünya

Elon Musk yeni kararını duyurdu: Yeniden...

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, hayatıyla ilgili aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:19:00 -
Elon Musk yeni kararını duyurdu: Yeniden...

Kripto paralara ilişkin spekülatif açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ve dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutan Elon Musk, yeni düşüncesini Twitter'dan açıkladı.

Musk attığı son tweette "Yeni üniversiteye başlamayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Üniversitesi" yazdı. Ardından ise üniversiteyi kastederek "Destansı ürünlere sahip olacak" açıklamasında bulundu.


Musk, Queen's Üniversitesi'nde ve Pennsylvania Üniversitesi'nde eğitim görmüş ve okul hayatını 1997 yılında tamamlamıştı.

Öte yandan Elon Musk'ın kişisel serveti 288.6 milyar dolara çıktı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geride bırakan Musk böylece dünyanın en zengin insanı olmuş oldu.

 

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