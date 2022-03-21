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Teknoloji Elon Musk yan çizdi! Herkesin beklediği o proje iptal
Teknoloji

Elon Musk yan çizdi! Herkesin beklediği o proje iptal

Starship roketi ile insanları Mars'a götürme hayalini daha önce 2026'ya erteleyen Elon Musk, şimdi de 2029 yılını işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 11:42:00 -
Elon Musk yan çizdi! Herkesin beklediği o proje iptal

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Elon Musk, Ay'a ve Mars'a yolculuklar için tasarlanan yeni Starship'in bir dizi teknik ve düzenleyici engele rağmen bu yıl ilk kez Dünya yörüngesine ulaşacağını söylemişti. Ancak bu uçuşlar, şimdilik insansız olarak gerçekleştirilecek.

En Erken 2029 Yılını İşaret Etti

Daha önce 2024 yılında Starship roketi ile insanları Mars'a götürmeyi amaçlayan Elon Musk, ardından bu tarihi 2026 yılına ertelemişti.

O zamandan beri, şirket Mars roketini inşa etmede çok ilerleme kaydetse de beklentiler henüz karşılanmadı. Elon Musk, insanlı Mars görevlerinin en erken 2029'da yapılabileceğini açıkladı.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.

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