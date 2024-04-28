Elon Musk, X'i şimdi de video ile birleştirme yapacak! Beklenmedik kararı aldı: Ünlü isim sosyal medyada iddialı

X (eski adıyla Twitter), son dönemde çok büyük değişikliklere uğramaya başlamış ve alışık olduğumu mikroblog formatından uzaklaşmaya başlamıştı. Şirket, diğer önde gelen platformlara rakip olacak özellikler tanıtıyordu. Örneğin yakın zamanda YouTube’a rakip olacak video odaklı bir TV uygulaması geliştirdiğini görmüştük.

Şimdi ise X’in yepyeni bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı. X Daily News tarafından fark edilen bu özellik, platformun Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi hizmetlere karşı rakip olmasını sağlayacak.

Sohbet odalarına entegre olacak video konferans özelliği geliyor.

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda, özelliğin şu an betada olduğunu ve test edildiğini görebiliyoruz. Ayrıca uygulamanın sol tarafına yerleştirileceği ve ismi de ortaya çıkıyor. Buna göre yeni araç, “X Konferansları” olarak adlandırılacak.

Bildiklerimiz şimdilik bu kadar ancak direkt olarak toplantılar yapmanızı sağlayacak Zoom benzeri video görüşme özelliği olacağını söylemek mümkün. Platform, hâlihazırda canlı sesli sohbet özelliği Spaces’a (Sohbet Odaları) sahipti. Video konferansın da bu kısma entegre edileceği söyleniyor.

X’in video konferans özelliği şu anda test ediliyor. Ne zaman geleceğini veya kesin olarak sunulup sunulmayacağını bilmiyoruz. Görmek için beklememiz gerekecek.

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