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Teknoloji Elon Musk üstüne basa basa uyardı! Milyonları ilgilendiren Twitter kararı
Teknoloji

Elon Musk üstüne basa basa uyardı! Milyonları ilgilendiren Twitter kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:24:00 -
Elon Musk üstüne basa basa uyardı! Milyonları ilgilendiren Twitter kararı

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.

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