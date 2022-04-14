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Ekonomi Elon Musk Twitter'ın tamamını almak istiyor
Ekonomi

Elon Musk Twitter'ın tamamını almak istiyor

Elon Musk, Twitter'ın tüm hisselerini satın almaya yönelik isteğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 14:28:00 -
Elon Musk Twitter'ın tamamını almak istiyor

SEC'e yaptığı bildirimde 13 Nisan itibariyle Twitter'da sahip olduğu hisse oranının yüzde 9,1'e, hisse sayısının 73 milyon 115 bine ulaştığını belirten Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın alma teklifini dün gönderdiği bir mektup ile iletti.

Global Haber'de yer alan habere göre Musk, Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ettiği mektubunda, "Bu en iyi ve nihai teklifim" ifadelerini kullandı ve Şirket'in tek ir kişiye ait hale gelmesinin, borsadan çıkmasının "ihtiyaç duyulan" değişikliklerin yapılması için gerekli olduğunu savundu.

Elon Musk ayrıca, sunduğu teklifin reddedilmesi halinde Twitter'da hissedar olma pozisyonunu yeniden değerlendireceğini de vurguladı.

Sunduğu bağlayıcı olmayan teklif için Morgan Stanley ile çalışan Musk'ın açıklamasından sonra Twitter hisseleri seans öncesi işyemlerde yüzde 13,6 değer kazandı.

Halihazırda Elon Musk'ın net serveti 265 milyar dolar iken, Twitter'ın piyasa değeri ise 36,7 milyar dolar.

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