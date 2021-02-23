Elon Musk piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor

Starlink projesi ile özellikle kırsal kesimlere hızlı internet erişiminin götürüleceğini vaad eden Elon Musk, Starlink internet hizmetini yeni edinen bir takipçisinin Twitter paylaşımı yanıtlayarak projenin gelecekteki durumuna ilişkin bilgi verdi. Musk, ilerleyen zamanlarda şimdiki hız hizmetinin 2 katı bir hizmet verileceğini söyledi.

Musk paylaşımında hedefin 300Mbps hız olduğunu belirtti. The Verge tarafından yapılan habere göre bu duyulmamış bir hız olmamakla beraber şuanda çok sayıda insanın ulaştığı erişebildiği internet hızından daha fazla olduğu için önemli bir oran olduğu düşünülüyor.



Starlink projesi SpaceX şirketi tarafından yürütülen bir hızlı internet projesi olarak piyasaya sürüldü. Dünyadan pek çok ön sipariş alındı ve kullanıcı sayısı ciddi oranda arttı. Musk, farklı konularda da proje için iyileştirmeler yapılacağını söyledi.