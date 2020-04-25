Elon Musk, kritik sayıyı geçti

SpaceX Starlink uyduları ile Dünya'ya yeni bir internet çözümü sunmak istiyor. Yörüngeye yerleştirilen bu uydular aracılığıyla insanlara internet hizmeti sağlayacak olan SpaceX, bu hedefini gerçekleştirebilmek 400 uyduya ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyduğu uydu sayısına erişebilmek için şirket, deyim yerindeyse canla başla çalışıyor. Bu anlamda SpaceX bir kritik aşamayı daha geçti bile.

SpaceX, 60 Starlink uydusu daha yolladı

Starlink 6 görevi ile SpaceX 60 uyduyu daha uzaya gönderdi. Falcon 9 roketine yüklenen 60 adet Starlink uydusu, Starlink projesi kapsamında yörüngeye yerleştirildi. Falcon 9 roketi de Dünya'ya başarılı bir şekilde geri döndü. Böylece yörüngede bulunan Starlink uydu sayısı 420 oldu. Yani küçük bir alana da olsa internet hizmeti verebilecek kritik sayıyı artık geçti.

2027'de tamamlanacak

İnternet hizmeti için şirketin 12 bin uyduyu uzaya göndermesi gerekiyor. SpaceX'in hesaplamalarına göre de bu sayı 2027'de tamamlanacak. Elon Musk ise Starlink'in deneme çalışmalarının 3 ay içerisinde başlayabileceği görüşünde.