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Sosyal Medya Elon Musk, kendisine reklam boykotu yapan Siyonist şirketlere çok sert çıkıştı “Gidin kendinizi (…Küfür) dedi.
Sosyal Medya

Elon Musk, kendisine reklam boykotu yapan Siyonist şirketlere çok sert çıkıştı “Gidin kendinizi (…Küfür) dedi.

Yeniakit Publisher
2023-11-30 14:26:00 -

Elon Musk, ABD’ye dönüşü sonrasında Twitter’ı boykot eden şirketler hakkında oldukça sert sözler sarf etti. Elon Musk "Reklam vermelerini istemiyorum. Eğer birisi bana reklam ya da para ile şantaj yapacaksa, gidin kendinizi (küfür)" diye konuştu.

7 Ekim’den beri medya üzerinden ciddi bir sansür uygulayan Siyonist lobi ve emperyalist devletler, Elon Musk’ın farkı bir tavır takınarak Twitter’da (X) haber akışına izin vermesi karşısında öfkeye kapılmıştı.

Musk’ın anti-semitist olarak yorumlanan mesajları ise Twitter’ın doğrudan hedef alınmasını sağlamış ve Disney, IBM, Apple, Comcast, IBM, Lionsgate, NBCUniversal, Paramount, Warner Bros. gibi çok büyük firmalar Twitter ile sponsorluk anlaşmalarını sonlandırmış ya da reklam vermeyi bıraktıklarını açıklamıştı.

Musk bunun üzerine de geri adım atmazken herkesin anlamlandırmakta zorlandığı bir hamleyle işgal altındaki topraklara gidip Netanyahu ile görüşme gerçekleştirmişti. Elon Musk’ın bu adımı iki şekilde yorumlandı. Ağırlıklı olarak Musk’ın Siyonist lobilerin baskılarına dayanamayıp geri adım attığı ifade edilirken baskılar karşısında politik davrandığını da öne sürenler oldu.

Neticelerini Twitter’daki içeriklere sansür uygulanıp uygulanmaması durumunda anlayacağımız bu tezler hakkında konuşmak için henüz erken. Süreç devam ederken Elon Musk, ABD’ye dönüşü sonrasında Twitter’ı boykot eden şirketler hakkında oldukça sert sözler sarf etti.
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Kendisine reklam yoluyla şantaj uygulayan şirketlere küfür eden Elon Musk "Reklam vermelerini istemiyorum. Eğer birisi bana reklam ya da para ile şantaj yapacaksa, gidin kendinizi (küfür)" diye konuştu.

Musk, "Hey Bob (Disney'in CEO'su Bob Iger'a atıfta bulunarak) eğer seyirciler arasındaysan, git kendini (küfür) anlaşıldı mı?" şeklinde sözlerini devam ettirerek tartışmayı şahsileştirdi.

Ayrıca Elon Musk "Tüm dünya bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve biz de bunu en ince ayrıntısına kadar belgeleyeceğiz" diye ekleyerek tartışmayı dünya çapında bir sansür atışmasına çevirmek istedi. Sunucunun işgal altındaki topraklara gerçekleştirilen geziyi "özür ziyareti" olarak nitelendirmesi üzerine Musk'ın sinirlendiği görülüyor.

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