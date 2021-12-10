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Aktüel Elon Musk her şeyi bırakıp o işi yapacak
Aktüel

Elon Musk her şeyi bırakıp o işi yapacak

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk işlerini bırakmayı ve influencer (internet fenomeni) olmayı “düşündüğünü” söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:23:00 -
Elon Musk her şeyi bırakıp o işi yapacak

 

Son dönemde hem ABD siyaseti hem de kripto para ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaparak Twitter üzerinden gündem olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan yeni açıklamalar geldi…

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk işlerini bırakmayı ve influencer (internet fenomeni) olmayı “düşündüğünü” söyledi.

Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada detay vermeden “işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum” dedi.

Elon Musk, “Sabahtan akşama kadar çalışmaktansa biraz daha fazla serbest zamanım olması çok güzel olurdu. Şu an biraz yoğun çalışıyorum” yorumunu yaptı. Musk‘ın bu konuda ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Takipçilerine sorup hisselerini satmıştı

Musk, geçen hafta Twitter’daki takipçilerine yönelik bir anket yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Musk, “Tesla’daki hisselerimin yüzde 10’unu satmalı mıyım” diye sormuş ve katılımcıların çoğundan “evet” yanıtı gelince yaklaşık 12 milyar dolarlık hisseyi satmıştı.

Elon Musk Tesla’nın yanı sıra roket geliştiren SpaceX’in, beyine takılan bir çip geliştiren Neuralink’in ve altyapı şirketi The Boring Company’nin başında bulunuyor.

 

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