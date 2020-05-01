Elon Musk: Halkın özgürlüğünü geri verin

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'de uygulanan kısıtlamalara yönelik eklektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak ABD'de uygulanan koronavirüs kısıtlamalarını eleştirdi.

"Özgür Amerika, derhal" şeklinde tweet atan Musk, salgın sürecinde işletmelerin kapalı kalması kararını protestolarla karşılayan halka destek verdi. Musk, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan işletmelerin bir kısmını cuma günü açmaya başlayacak Teksas eyaletinin uygulamalarını övdü, Wall Street Journal’ın koronavirüse karşı alınan önlemlerin etkisiz olduğu yönündeki haberini de "Halkın özgürlüğünü geri verin" yorumuyla paylaştı.

"Bazı takipçilerinden tepki aldı"

Musk'ın ABD'de uygulanan koronavirüs kısıtlamalarına yaptığı eleştiriler bazı takipçilerinin büyük desteğini alırken, bazı takipçilerinin ise tepkilerine neden oldu.