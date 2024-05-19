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Aktüel Elon Musk, Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini resmen devreye soktu! İlginç kararı aldı... Olay açıklama
Aktüel

Elon Musk, Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini resmen devreye soktu! İlginç kararı aldı... Olay açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-19 19:18:00 - 2024-05-19 19:19:19
Elon Musk, Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini resmen devreye soktu! İlginç kararı aldı... Olay açıklama

Tesla, SpaceX İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve sosyal medya platformu X'in sahibi dikkat çeken bir adım geldi. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'ya uydu interneti sağlayacak Starlink'in açılışını yaptı.

Tesla ve SpaceX'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Elon Musk, 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'ya uydu interneti sağlayacak Starlink'in açılışını yaptı.

Musk, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki bir sağlık kliniğinde Endonezyalı bakanlar ile bir araya geldi.

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'nın en ücra bölgelerine internet hizmeti sağlamak için Starlink'i devreye sokan Musk, "İnternete erişimin düşük olduğu yerlere erişim sağlayacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

Musk, Endonezya'da sağlık ve eğitim sektörlerinde internete erişimin arttırılması için bir anlaşma imzaladı ve ülkenin farklı bölgelerindeki sağlık tesisleriyle internet hız testi yaptı.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.
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Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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