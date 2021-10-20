"Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olacak"

Elon Musk, Tesla Inc.’nin sahip olduğu güce dayanarak şimdiden dünyanın en zengin kişisi olmuş durumda. Ancak, Morgan Stanley analistine göre, Musk’a trilyonerlik statüsünü çok bilinen elektrikli araç üreticisi Tesla’dan ziyade SpaceX kazandıracak.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, "SpaceX’in Kaçış Hızı… Onları Kim Yakalayabilecek?" başlıklı notunda, “Özel uzay keşif şirketi (SpaceX), roketler, fırlatma araçları ve destek altyapısı bazında, neyin mümkün olduğuna ve mümkün olan zaman çerçevesine ilişkin önyargılı herhangi bir nosyona meydan okuyor” dedi.

SpaceX, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın 241,4 milyar dolar olan servetinin halihazırda yüzde 17’sinden azını oluşturuyor. Bu oran, şirketin bu ayın başındaki ikincil hisse satışında 100 milyar dolarlık değerlemesinin ardından gerçekleşti.

SpaceX için 200 milyar dolarlık yukarı yönlü durum değerlemesine sahip Jonas, hazırladığı notta, şirketi, uzay altyapısı, Yerküre gözlem, derin uzay keşfi ve diğer endüstrileri kapsayan birçok firmayı tek bir bünyede toplamış bir yapı olarak değerlendirdiğini yazdı.

Nota göre, şirketin Starlink uydu iletişim bölümü, bu değerleme tahminine en büyük katkıyı yapan birim konumunda.

Musk’ın dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerlemesinin temel gücü Tesla olarak görünüyor.

Tesla’nın geçen yıl başlayan görkemli yükselişi, Musk’ın servetinde büyük artışlara neden oldu ve bu yükseliş henüz etkisini kaybetmemiş görünüyor. Sadece Pazartesi günü, hisselerdeki yükseliş Tesla’nın kurucusunun servetini 6,6 milyar dolar artırdı.

Musk’ın SpaceX’in yaklaşık yarısına sahip olduğu hesaplanıyor, bu nedenle roket şirketinin kurucusunu dört virgüllü yörüngeye oturtabilmek için halen alacağı oldukça fazla bir mesafe var.