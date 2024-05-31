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Gündem Elon Musk da geleceğine söz verdi! Yüzbinler akın akın Adana'ya gidecek
Gündem

Elon Musk da geleceğine söz verdi! Yüzbinler akın akın Adana'ya gidecek

Yeniakit Publisher
2024-05-31 15:27:00 - 2024-05-31 15:30:20
Elon Musk da geleceğine söz verdi! Yüzbinler akın akın Adana'ya gidecek

Adana Valisi Yavuz Köşger, kentte düzenlenecek Teknofest için 1.5 milyon ziyaretçi beklediklerini belirterek, "Elon Musk da katılım için söz vermişti. Kendisini bekliyoruz" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e ilişkin Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivaline yüksek katılım beklediklerini dile getiren Köşger, "Şu ana kadar öğrencilerin, yarışmacıların müracaat sayısı oldukça fazla. TEKNOFEST'in 1,5 milyon ziyaretçiyi aşacağını öngörüyoruz." dedi.

Vali Köşger, geçen senelerdeki TEKNOFEST'lere bölgeden katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl da Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve bölgenin tamamından çok yüksek katılım bekliyoruz. Tüm Türkiye'ye hitap edecek, örnek olacak bir festivali inşallah gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Elon Musk da katılım için söz vermişti, kendisini bekliyoruz"
Adana'nın, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yaptığını anımsatan Köşger, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'i de aynı şekilde ve çok büyük başarıyla gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. İnşallah Bayraktar ailesi gelecek, Türk Yıldızları, hava gösterileri, yarışmalar olacak. Elon Musk da katılım için söz vermişti. Kendisini bekliyoruz."
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Kentte 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te, hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler, konserler yer alacak.

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