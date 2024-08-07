Elon Musk büyük şirketlere savaş açtı!

Sosyal medya platformu X, yasa dışı şekilde platformu boykot ettikleri ve gelir kaybına neden oldukları gerekçesiyle bir grup reklam veren ile bazı büyük şirketlere antitröst davası açtığını bildirdi.

X Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, sosyal medya hesabından reklam verenlere yönelik açık bir mektup paylaştı.

Söz konusu mektupta Yaccarino, X'in Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM), Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ve GARM üyeleri CVS Health, Mars, Orsted ve Unilever'e karşı bir antitröst davası açtığını bildirdi.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin "GARM'ın Zararı" başlıklı raporunu okuduğunu belirten Yaccarino, raporda X'in de aralarında bulunduğu birçok şirkete karşı yasa dışı boykot yapıldığına dair kanıtlar elde edildiğinin kaydedildiğini aktardı.

Yaccarino, bu kuruluşların ve yöneticilerinin yasa dışı eylemlerinin X'e milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

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