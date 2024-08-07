  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zenginleri arasındalar! İşte dünya devlerinin gelirleri

İki sene önce iflas etmişlerdi! Türkiye'nin 75 yıllık holdingi iflastan kurtuldu, herkes şaştı kaldı

İlber Ortaylı'dan, skandal ötesi "masonluk" çıkışı! Yok artık daha neler

Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Yılların sorunu tarih olacak! Emlakçılıkta bir dönem sona eriyor

Zebari'den Irak'ın PKK kararına destek! DEM Parti için ne zaman harekete geçilecek?

Melen’den gelen su Sibirya’dan gelen doğalgazı 7’ye katlıyor! Ekrem suyunu çıkardı

Türkiye'den savaş gemisi alacak ülkeye ABD'den skandal ima: Alsanız da kullanamayacaksınız

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan çok önemli Montella kararı!

İnstagram bugün açılacak mı? 'Akşama doğru...'
Ekonomi Elon Musk büyük şirketlere savaş açtı!
Ekonomi

Elon Musk büyük şirketlere savaş açtı!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 15:28:00 -
Elon Musk büyük şirketlere savaş açtı!

Sosyal medya platformu X, yasa dışı şekilde platformu boykot ettikleri ve gelir kaybına neden oldukları gerekçesiyle bir grup reklam veren ile bazı büyük şirketlere antitröst davası açtığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X, yasa dışı şekilde platformu boykot ettikleri ve gelir kaybına neden oldukları gerekçesiyle bir grup reklam veren ile bazı büyük şirketlere antitröst davası açtığını bildirdi.
X Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, sosyal medya hesabından reklam verenlere yönelik açık bir mektup paylaştı.

Söz konusu mektupta Yaccarino, X'in Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM), Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ve GARM üyeleri CVS Health, Mars, Orsted ve Unilever'e karşı bir antitröst davası açtığını bildirdi.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin "GARM'ın Zararı" başlıklı raporunu okuduğunu belirten Yaccarino, raporda X'in de aralarında bulunduğu birçok şirkete karşı yasa dışı boykot yapıldığına dair kanıtlar elde edildiğinin kaydedildiğini aktardı.

Yaccarino, bu kuruluşların ve yöneticilerinin yasa dışı eylemlerinin X'e milyar dolara mal olduğunu ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23