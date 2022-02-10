  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Elon Musk bunu asla beklemiyordu! Hayatının en acı gününü yaşadı
Teknoloji

Elon Musk bunu asla beklemiyordu! Hayatının en acı gününü yaşadı

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starlink projesinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Şirket tarafından fırlatılan mini uydu filosundan 40'ı yörüngeden çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 10:31:00 -
Elon Musk bunu asla beklemiyordu! Hayatının en acı gününü yaşadı

SpaceX'in geçen hafta fırlatılan ve 49 parçadan oluşan mini uydu filosundan 40'ının jeomanyetik fırtınaya yakalanması sonucu yörüngesinden çıktığı bildirildi.

Starlink internet ağı projesi kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı bilgisi paylaşıldı.

Çabaları yetersiz kaldı

SpaceX'in yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekletme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığı kaydedildi.

SpaceX, konuyla ilgili "benzersiz bir durum" nitelemesinde bulunurken, her biri 260 kilo ağırlığındaki uyduların yörüngedeki diğer uydular veya yeryüzü için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.

2 bine yakın uydu daha var

SpaceX'in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink uydusu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saçma 

bu adam yapılamayanı yapıyor elbette hatalar olacak..
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay