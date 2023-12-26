Elon Musk, bu defa kötü haber aldı: İkramiyelerin üzerine yattı ama... Milyonların sonucu merakla beklediği ücret olayı

Elon Musk'a dava şoku... Eski adı Twitter olan X'e karşı açılan davada şirket, çalışanlara söz verdiği yıllık ikramiyeleri ödememekle suçlanıyor.

Twitter'ı olaylı bir şekilde satın aldıktan sonra hem platformda yaptığı değişiklikler hem de şirket ile ilgili aldığı kararlarla sık sık eleştirilerin hedefi olan Elon Musk bu defa da çalışanlarının ikramiyelerini ödememekle suçlanıyor.

Elon Musk'ın X'i, personeline yıllık ikramiye ödemediği için mahkemelik oldu. Dava, haziran ayında şirketin eski çalışanlarından Mark Schobinger tarafından binlerce mevcut ve eski çalışan adına açılmıştı. Davacılar, 1 Ocak 2023 itibarıyla X'te çalışan tüm çalışanlara yıllık ikramiyelerinin bir kısmının ödeneceği yönündeki sözün yerine getirilmediği iddiasıyla şirkete dava açıyor.

Mahkeme dosyasına göre borçlu olunan toplam tutar 5 milyon doları aşıyor.

Davacının avukatı Shannon Liss-Riordan, borçlu olunan ikramiyelerin on milyonlarca dolar tutarında olduğunu söyledi: "Yaklaşık birkaç bin çalışanın ikramiye almaya hak kazanacağını tahmin ediyoruz."

Cuma günü Yargıç Vince Chhabria, X'in avukatlarının davanın düşürülmesi yönündeki çağrılarını reddetti.

Davada, Twitter yönetiminin çalışanlara, Musk'ın Ekim 2022'de tamamlanan devralma sırasında şirkette kalmaları halinde 2022 yıllık ikramiyelerinin yüzde 50'sini alacaklarına söz verdiği iddia ediliyor. Forbes'a göre yıllık ikramiyeler genellikle bir sonraki yılın ilk çeyreğinde ödeniyor. Schobinger'a göre bu ödemeler hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Schobinger Mayıs ayında istifa etti ve şikayete göre X'in 2022 ikramiyelerini ödememesi de dahil olmak üzere çalışanlara verdiği çeşitli sözlerden caymasının sorumlu olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirket, son aylarda kira ve diğer hizmetler için ödemelerini yapmayarak ayrıca dikkat çekiyordu.