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Ekonomi Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoin'den kazandı
Ekonomi

Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoin'den kazandı

Ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin alan Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir aylık Bitcoin karı, bir yıllık otomobil satışlarını geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 14:07:00 -
Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoin'den kazandı

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımınının meyvelerini toplamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar net kâr elde eden Tesla, ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

Yatırımın yapıldığı dönemde şirketten yapılan açıklamada, “Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin’i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz” ifadeleri kullanılmış, açıklamanın ardından Bitcoin’in değeri 44 bin 300 dolara çıkmıştı.

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