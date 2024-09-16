Elon Musk, Bill Gates... Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

MİLYARDERLERİN YATIRIMLARI TUTKULU BİR MACERAYA GİDİYOR

Okyanusun dibinde bulunan 300 milyar sterlinden fazla gümüş ve altının İngiliz hazinesine geri döndürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu maceralı bir akıma dönüştü. Akımın başını çekenler ise, para harcayacak kadar zengin ve maceraperest olan hedge fon yöneticileri ve şehir finansörleri.

Bunlar arasında, uzman bir kurtarma şirketi olan Argentum Exploration'ı kuran Spectator şirketinin sahibi para yöneticisi Paul Marshall ve Merrill Lynch'in eski bankacısı ve rakip keşif şirketi Britannia's Gold'un başkanı Philip Reid de yer alıyor. İkisi de finansçı ama onları birleştiren şey kayıp İngiliz hazinelerini bulma tutkusu.

BULUNMA İHTİMALİ BİLE KAZANDIRIYOR

Keşifler dünyada zengin adam oyunu olarak tanımlanıyor. Uzun süren ve pahalı hobiye dönüşen bu keşif tutkusu bir ganimet garantisi sunmasa da milyarderlere büyük bir serüvene sürüklüyor. Onlar bunu kendilerinden önceki birçok maceracı gibi, bir keşifin şansı çok güçlü bir ödül olduğu şeklinde ifade ediyor.

Bu ödülün iki yönlü kazanca kapı araladığını düşünenler var. Maddi ödüller en cazip yanı ancak bu keşiflerde aynı zamanda bir vatanseverlik duygusu da öne çıkıyor. Keşif şirketi yöneticisi Reid, The Mail on Sunday'e yaptığı açıklamada, 'Ben gidip İngiltere'nin altınlarını geri alan adam olmaya kararlıyım' dedi.



KAYIP İNGİLİZ HAZİNESİ BATIKLARDA BEKLİYOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’den Amerika'ya mal ve mühimmat almak için gemiler ile altın ve gümüş sevkiyatları yapıldı. Ancak bu gemiler Alman U-botları tarafından batırılmıştı. Araştırmacılar, İngiltere'nin ithalat ve ihracat kabiliyetini engellemek amacıyla İrlanda açıklarındaki sığ sularda bekleyen denizaltılar tarafından batırıldığını söyleniyor. O dönem Lloyd's of London gemileri sigortalamayı reddetti. Bu da hazinenin teknik sahibi olan İngiliz Hükümeti tarafından sigortalanmaları anlamına geliyor. Yapılan araştırmalar, bugünün parasıyla yaklaşık 300 milyar sterlin değerinde yük taşıyan 7 bin 500 geminin kaybolduğunu gösteriyor.

KAYIP ALTINLAR İÇİN ŞİRKET BİLE KURULDU

Kayıp hazine için 8 yıl önce Britannia's Gold adından bir şirket kuruldu. Araştırmaların devam ettiği batıklarda bu kurtarma şirketi görev yapıyor. Şirket için 2025 önemli bir yıl olabilir. Hedef şimdilik, İrlanda'nın kuzeybatı kıyılarında adını verilmeyen bir enkaz. Bu enkazda dört aşama soruşturma neredeyse tamamlandı. Şirket, üzerinde çalıştığı bu batıklardaki kargoyu gelecek yılın başlarında çıkarmayı umuyor. Şirketin deniz operasyonları müdürü Will Carrier, ekiplerin 'zifiri karanlıkta 20 santimetre kalınlığındaki çeliği kesmek' gibi pratik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ İLE PAZARLIK YAPILACAK

Sefer başarılı olursa ganimet güvenli bir yere götürülecek ve firma, ganimetlerin iadesi için İngiltere Hükümeti ile bir fiyat pazarlığı yapacak. Masraflar karşılandıktan sonra elde edilen gelir yatırımcılar arasında paylaştırılacak.

Reid, fonların 'kurtarma maliyetlerini karşılayabilen büyük yatırımcılardan' geldiğini, bunların arasında aile ofisleri, egemen fonlar, kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlarının bulunduğunu söyledi.

Reid, 'Temelde bunu eğlenceli bulan çok zengin kişiler tarafından destekleniyor. Sıradan yatırımcılara karşı büyük bir çekicilik var, ancak saygıyla söylüyorum, onlar bizim istediğimiz kişiler değil.' Diyor ve ekliyor:

“Bu, karada bulunması bir servet değerinde olan altını bulmanın cazip bir yolu olarak giderek daha fazla görülüyor. Ancak haklı olmak ve başarılı olmak kolay bir iş değil.”



DÜNYANIN EN BÜYÜK HEDGE FONLARINI YÖNETEN YATIRIMCI DA BU İŞE GİRDİ

Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan ve 50 milyar sterlinlik varlığı yöneten Marshall Wace'in başkanı ve yayıncı GB News'de büyük bir hisseye sahip.

Geçtiğimiz hafta, Spectator dergisini 100 milyon sterline satın alarak, İngiltere'nin muhafazakar ve sağcı medya kuruluşlarının büyük bir bölümünü kontrol etme hırsının bir sonraki aşamasını tamamladı. The Daily ve Sunday Telegraph'ı satın almak için hala yarışta ve ikinci tur teklifler 27 Eylül'e kadar bekleniyor. Ancak hedge fonundaki ortak Anthony Clake ile birlikte Marshall aynı zamanda derin deniz hazine avlarının önde gelen fon sağlayıcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Marshall, aynı zamanda 2012'de kurulan Argentum Exploration'ı kontrol ediyor.

HAZİNELER HUKUKİ BİR MAYIN TARLASI

Tonlarca altın ve gümüş sikke yüklü bir gemi, 1708 yılında Kolombiya'nın liman kenti Kartagena'ya doğru yol alırken İngilizler tarafından batırılmıştı. Kolombiya, İspanya ve Bolivyalı gruplar, İspanyol kalyonu San Jose'de değeri 16 milyar sterline ulaşan hazineyi ele geçirmek için mücadele ediyor. Kolombiya, geçmişte gemi enkazlarının 'Kutsal Kasesi' olarak adlandırılan gemideki kargoyu kurtarmıştı. Ancak İspanya ve yerli Bolivyalı madencilerin torunları da ganimetten pay talep etti. Bu durum, ganimetlerin geri alınmasının hukuki bir mayın tarlası olduğunu gösteriyor.