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Dünya Elon Musk ABD başkanlık seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı
Dünya

Elon Musk ABD başkanlık seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Dünyanın en zengin insanlarından ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, 2024'te ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 14:26:00 - 2022-06-16 14:30:50
Elon Musk ABD başkanlık seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Twitter üzerinden gelen soruyu yanıtlayan Musk, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyeceğini söyledi.

Musk, Kasım ayında Teksas'taki Kongre seçimlerinde ilk defa Cumhuriyetçi Parti'ye oy verdiğini açıklamıştı. Musk açıklamasında, "Geçmişte Demokratlara oy verdim çünkü çoğunlukla iyilik partisiydi. Ama şimdi bölünme ve nefret partisine dönüştüler." ifadelerini kullanmıştı.DeSantis'e Musk'ın açıklamalarını sorulduğunda, "Hoş geldiniz, ne diyebilirim ki" yanıtını verdi.
DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'de başkanlık yarışının favorileri arasında ancak henüz aday olacağına ilişkin açıklama yapmadı.

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