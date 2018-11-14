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Elmayla peynir onun dişlerine yararlı

Diş Hekimleri, okul çağı çocuklarını çürükten korumak için anne-babaların her sabah evden çıkmadan önce çocuklarının dişlerini kontrol etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:02
Elmayla peynir onun dişlerine yararlı


Evden Çıkmadan Önce Dişlerini Kontrol Edin

Ayrıca çocukların çantalarında minik bir diş fırçası bulundurmalısınız.

Okulların açılması ile birlikte günün 7-8 saatini dışarıda geçiren, bir veya birden fazla ana-ara öğünü ev dışında tüketen çocukların dişlerinde çürük riski de artıyor.

Çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarında yapacağınız birkaç küçük değişiklikle, onları diş çürüklerinden koruyabilirsiniz.

ÇANTASINDA ELMA VEYA PEYNİR BULUNSUN

Yapılan araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynir ve elmanın, ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Çocuğunuzun beslenme çantasına peynir ve elma koymayı ihmal etmeyin. Çocukları, meyveleri kabuklu şekilde ısırarak tüketmeye alıştırın. Ara öğünlerde tüketilecek olan peynir veya kabuklu meyve çocukların dişlerinin doğal olarak temizlenmesini sağlar.

OKULDA DİŞLERİNİ FIRÇALAMIYORSA AĞZINI ÇALKALASIN

Çocuğunuzun çantasına mutlaka diş fırçası koyun. Okulda diş fırçalamaya sıcak bakmıyorsa, yemek sonrasında su içmesini veya ağzını çalkalamasını öğütleyin.

Ayrıca çocuk kahvaltısını ister evde ister okulda yapsın evden çıkmadan önce mutlaka dişlerini fırçalasın. Temiz diş yüzeylerinde bakteri ve plak birikmesi çok daha zor olur.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:02
  1. elma
  2. peynir
  3. çocuklarda diş sağlığı
  4. dişlere iyi gelen besinler

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