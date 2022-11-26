  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elmastan katbekat daha değerli! O ilimizde bulundu
Ekonomi

Elmastan katbekat daha değerli! O ilimizde bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, 200 milyon TL değerinde olan painite taşı ele geçirildi. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 15:30:00 -
Elmastan katbekat daha değerli! O ilimizde bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde definecilerin evinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 'Painite taşı' ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve T.G. isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada; gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen bin 185 gram ağırlığında Painite taşı, 5 adet Helenistik ve Roma dönemine ait yüzük, 26 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait vazo, 6 adet ok ucu, 4 adet antik döneme ait obje, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet antika dolma tüfek, 4 adet dedektör, 8 adet dedektör kulaklığı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Painite taşı nedir?

Painite çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir. İlk olarak 1950’li yıllarda İngiliz mineralog Arthur C.D. Pain tarafından Myanmar’da bir yakut yatağında keşfedilmiştir. Miktar olarak elmas taşından daha nadirdir. 1-2 gramlık küçük kristaller halinde bulunmuştur. 2002 yılına kadar çok az örneği olan bu değerli kristalin, sonrasında aynı bölgeden bulunan diğer örnekleri ile sayısı artmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!
Medya

Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!

Armağan Çağlayan'ın aşı nedeniyle kanser olabileceğini öne süren ve zorbalık yaptığı günlerde söylediği sözleri geri alan Erol Köse, "Umarım..
Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek
Ekonomi

Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar doğal gaz faturalarını düşünmeye başladı. Gaz referans fiyatından doğal..
Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden
Gündem

Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23