Elmas: Dayanışmayla her zorluğu aşıyoruz

“Dört yıl önce yaşadığımız ve unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz bizzat kutlu bir direniş sergilemiş ve büyük dirilişi başlatmıştır” diyen Elmas, “Tüm dünyaya kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayâsızca akına göğsünü siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine sahip çıktı. Elbette bu hain darbe kalkışması ve işgal girişimi ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından biriydi. Yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarıyla birlikte siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biriydi. Biliyoruz ki sonuncusu da değildi. Bu nedenle güçlü olmaya, bir olmaya,birlik olmaya mecburuz” şeklinde konuştu.