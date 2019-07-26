Elmalı’da 20 yıl önce yanan orman yeniden canlandı

Antalya’nınElmalı ilçesinde 1998 yılında anız yakılması nedeniyle çıkan yangında kül olan 30 hektarlık orman alanı 1999 yılında başlayan ağaçlandırma çalışması sonrası yeniden eski günlerine döndü.

1998’deki büyük yangından sonra 30 hektarlık orman kül olmuştu. Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü, 1999 tarihinde bölgede yeniden ağaçlandırma çalışması başlatırken, 30 hektarlık alana o dönemde 34 bin 800 adet sedir ağacı fidanı dikildi.

Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, yapılan çalışmalarla ilgili olarak verdiği bilgide, "1998 yılının Ağustos ayında İslamlar köyünde çıkan orman yangınıyla kaybettiğimiz 30 hektarlık orman alanının bugün geldiği durum hepimizi sevindiriyor. Dönemin İşletme Müdürü Salih Çoban’ın önderliğinde başlattığımız arazi hazırlığından, fidan dikimi, bakım çalışmaları ve korumasına varıncaya kadar emeği geçen bir ekibin içinde yer almak ve ortaya da yıllar sonra böyle bir tablo çıkarmak büyük bir gurur" diye konuştu.