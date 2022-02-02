Elmalı turta tarifi nasıl yapılır? Kıyır kıyır elmalı kurabiye (Turta) tarifi

Kıyır kıyır elmalı kurabiye (Turta) tarifi

Malzemeler

Hamur için;

2 adet yumurta

250 gr margarin

Yarım çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

İçi için;

4 adet kırmızı elma

8 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı üzüm

Üzeri için;

Pudra şekeri

Yumurta sarısı

Yapılışı

Elmalı turta tarifi için önce elmaları soyup rendeleyin. Bir tencereye alıp şekeri ekleyin. Elmalar suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın ve tarçını ekleyip karıştırın. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra onu kenara alın Elmalı turtanın hamurunu hazırlayın. Oda sıcaklığındaki tüm malzemeleri karıştırın. Güzelce yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir turta hamuru olmalı. Turtayı pişireceğimiz kabı margarinle yağlayın. Hamurun bir kısmını üst şeritleri için ayırın. Hamuru kalıba yayın. Elma harcını hamurun üzerine yayın. Üstüne şeritleri yapın ve yumurta sarısı sürün. Elmalı turtayı 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Pişirme ısısı fırına göre değişebilir. Elmalı turta piştikten sonra pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...