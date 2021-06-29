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Yaşam Elmalı nerede? Elmalı nereye bağlı?
Yaşam

Elmalı nerede? Elmalı nereye bağlı?

Elmalı hangi ilde? Elmalı'da yaşanan kan donduran olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yaşanan kan donduran olayın ardından pek çok kişi Elmalı’nın nerede olduğunu, hangi ile bağlı olduğunu araştırmaya başladı. Elmalı nerede? Elmalı konumu

Yeniakit Publisher
2021-06-29 15:44:00 - 2021-06-29 15:49:27
Elmalı nerede? Elmalı nereye bağlı?

2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen, 6 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun üvey babaları tarafından istismar edildiğine dair paylaşımların ardından milyonlar bu olaya tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun takipçisi olduklarına dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır. Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir. Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bu olayın ardından pek çok kişi ‘Elmalı nerede?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Elmalı nerede? Elmalı nereye bağlı?

Elmalı, Antalya'ya bağlı bir ilçedir. Şehir merkezinin 114 km batısında yer alan ilçe, Muğla iline komşudur. Elmalı nüfusu 2020 yılına göre 39.365'tir.

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