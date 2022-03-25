Elmalı kurabiye tarifi: Ağızda eriyen elmalı kurabiyenin püf noktaları sizlerle

Elmalı kurabiye tarifi

Malzemeler

3 su bardağı un

250 gram oda ısısında tereyağı veya margarin

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

1 kahve fincanı pudra şekeri

İç malzemesi;

3 elma orta boy elma rendesi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 küçük boy çay bardağı şeker

1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı, yaklaşık yarım su bardağı)

Elmalı kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Rendelenen elma, tarçın ve şeker küçük bir tencereye alınıp orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır. Soğuyunca istenirse ceviz de konulur. Ayrı bir yoğurma kabında un hariç hamur malzemelerini alarak elimizle güzelce karıştıralım. Ardından yavaş yavaş un ilavesiyle birlikte ele yapışmayacak yumuşak bir kıvamda yoğrulur. Unu çok fazla ekleyerek hamurunuzu sertleştirmemelisiniz. Yoğrulan hamur tezgaha alınarak eşit 5 bezeye ayrılır. Bezeler avuç içerisinde yuvarlanır. Bezelerden biri tezgaha alınır. Altı üstü unlanarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yarım cm kalınlığında olacak şekilde açılır. Açılan hamur önce dörde, her bir parça da 2 ye bölünür. (Yani toplam 8 üçgen çıkacak). Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyularak, sigara böreği sarar gibi sarılır. Her beze için aynı işlem sırasıyla uygulanır. Şekil verilen kurabiyeler pişirme kağıdı serili tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir. Kurabiyelerin altı hafif kızardığı anda fırından alınır. Elmalı kurabiyeler ılınınca üzerine pudra şekeri serpilir ve servis edilir. Afiyet olsun.

Elmalı kurabiye Yumuşamaması için ne yapmalı?

Kurabiye hamurunu yaparken içerisine koyacağınız 3-4 yemek kaşığı soğuk su sayesinde malzemeleriniz tam kıvamında toparlanıyor ve kıvamları daha sonradan yumuşamıyor.

Kurabiyeyi kıyır kıyır yapan nedir?

Karbonat ve nişastasız olmaz

Kıyır kıyır kurabiyeler elde etmek istiyorsanız bu iki malzemeyi kullanmanızda fayda var. Un yerine kullanacağınız nişasta, kurabiyenin ağızda dağılan bir kıvam almasını sağlarken kabartma tozu yerine karbonat kullanmanız kurabiyelerinizin yumuşacık olmasına yardımcı olur