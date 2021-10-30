Elmalı Kek tarifi, nasıl yapılır?

Kek tarifleri içinde pratik ve kolay yapımıyla çok özel bir yere sahip olan Elmalı Kek tarifi.

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı iri çekilmiş ceviz

2 adet kırmızı elma

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yapılışı

Elmaları soyup ufak küpler halinde doğrayın. İri çekilmiş ceviz ve tarçınla elmaları bir kapta karıştırın. Yumurta ve toz şekeri güzelce mikserle iyice çırpın. Sıvı yağ ekleyin ve karıştırın. Un ve kabartma tozunu da ekleyip mikserle kısa bir süre daha karıştırın. Elmalı, cevizli ve tarçınlı karışımı ekleyin. Bir spatula ile hafifçe karıştırın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Afiyet olsun.