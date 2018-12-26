Elmalı irmik tatlısı

MALZEMELER

2 adet küp doğranmış elma

1 su bardağı irmik

4 su bardağı süt

1 çorba kaşığı vanilya özütü

1/4 su bardağı bal

SÜSLEMEK İÇİN

File antepfıstığı

YAPILIŞI

Süt, irmik ve vanilya özütünü derin bir tencereye alıp kaynayana dek, tel bir çırpıcı ile sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, elmaları katın ve ılınana dek karıştırın. Bal ilave edip tekrar karıştırın. Ortası delikli kek kalıbını ıslatıp, fazla suyunu kalıba vurarak dökün. İrmikli karışımı kalıba boşaltıp, kalıbın tabanını tezgaha hafifçe vurarak irmiğin kalıba yerleşmesini sağlayın. Buzdolabının alt rafına yerleştirip 3-4 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. File antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.