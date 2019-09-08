Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde finalde İsmail Balaban ile güreşen son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz başpehlivan oldu. 72 başpehlivanın katıldığı ve son günde ilk 16’ya kalan pehlivanların Recep Gürbüz sahasında mücadele ettiği güreşlerde finalde İsmail Balaban ile mücadele eden Ali Gürbüz, mücadeleden galip ayrılan güreşçi oldu.

72’sibaşpehlivan, toplam 1251 pehlivan katıldığı ve3 gün devam eden güreşlerin final gününüyaklaşık 20 bin güreş sever izledi. Finalde 40 dakikalık normal sürede yenişemeyen Ali Gürbüz ve İsmail Balaban için altın puan sürecine geçildi. Yaklaşık 20 dakika süren müsabakada ilk puanı alan Ali Gürbüz 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde başpehlivanı oldu. Ali Gürbüz’ünaltın kemeri Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından takılırken kupası İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından verildi.

Güreşleri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya,Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitkin Böcek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partilerin Antalya milletvekilleri de izledi.