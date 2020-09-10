"Elmacı Dede"nin Mehmetçik sevgisi hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor

MUĞLA (AA) - Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan Denizlili Muhammet Yılmaz, araştırma gemisi Oruç Reis ve ona refakat eden gemilerde görev yapan askerler için aldığı üzümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığına teslim etti.

Bahçesinde yetiştirdiği elmaları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve son olarak Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere götüren 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, tatlı da ikram ettiği Mehmetçiğe bu sefer de üzüm vermek için memleketi Denizli'den yola çıktı.

Çevresinde "Elmacı Dede" olarak da bilinen Yılmaz, sismik çalışma yürüten Oruç Reis ve ona refakat eden gemilerde görev yapan Mehmetçiğe üzüm ulaştırmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığına geldi.

- Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek istiyor

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerleri çok sevdiğini, zaman zaman onlara küçük hediyeler ulaştırdığını söyledi.

Devletin askerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını, elma, tatlı, üzüm gibi bahanelerle onların yanlarında olmak istediğini aktaran Yılmaz, bu seferde Oruç Reis ve ona refakat eden askerler için bir şeyler yapmak istediğini dile getirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gerekli izinleri aldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mavi Vatan'ı unutmam yanlış olurdu. Benim içimde vatan, millet, İslam sevdası olduğu için nerede operasyon varsa orada olmak istiyorum. Üzüme ihtiyaçları yok. Üzüm bahane, ben manevi olarak onların yanında olduğumu bilsinler istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu kabullenin artık. Çünkü kabullenmezseniz, hüsrana uğrayacaksınız. Kabullenin ve çağrılarına uyun ki dünyadaki garibanlar da rahat etsin."

-"Operasyon ve harekatlara destek olduktan sonra kanseri de yendim"

Gönülden gelmezse bu yaptığı işin hayrı olmayacağını belirten Yılmaz, "Üzüm aldım getirdim. Yetiştirdiğim meyvelerin mevsimi olmadığından üzüm aldım. Operasyon ve harekatlara bu şekilde destek olduktan sonra kanseri de yendim. Son tahlillerimde kanseri yendiğimi öğrendim." dedi.