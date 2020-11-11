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Aktüel "Elmacı Dede"den Tel Abyadlı ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı
Aktüel

"Elmacı Dede"den Tel Abyadlı ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:21:23 -
"Elmacı Dede"den Tel Abyadlı ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı

TEL ABYAD (AA) - Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan Denizlili Muhammet Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesindeki hastanelere ve ihtiyaç sahibi ailelere 350 battaniye dağıttı.

Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarına katılan askerlere elma götüren 70 yaşındaki kanser hastası Yılmaz, bu kez de Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı yaparak gönülleri fethetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine düzenlediği harekatların isimleriyle süslediği minibüsüyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine kadar gelen Yılmaz, dün, topladığı yardımları ulaştırmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine geçti.

Yılmaz, Tel Abyad ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Suluk beldesindeki hastaneleri, Hamam Türkmen köyündeki yaşlı bakımevi ve ilçedeki TSK üslerini ziyaret etti.

"Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, ziyaret ettiği hastanelere ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 350 battaniye ulaştırdı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Osmanlı torunu olarak, mağdurlar neredeyse biz oradayız. Şimdi ise mazlumları sevindirmek için buradayız. Önümüz kış olduğu için mağdurlara, hastanelere ve bazı fakir ailelere battaniye getirdik." dedi.

Yardımları Uşak'tan topladığını belirten Yılmaz, daha önce de Zeytin Dalı, Fırat, Bahar Kalkanı ve Pençe Kaplanı harekatlarına katılan TSK askerlerini ziyaret ederek onlara destek olduğunu söyledi.

Yılmaz, herkesin bölgedeki mağdurlara yardım eli uzatması gerektiğini dile getirdi.

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