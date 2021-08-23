Elmacı dede, kilometrelerce yolu Mehmetçik için aştı!

Hafif ticari aracına yüklediği 1 ton üzümle yaklaşık 700 kilometre yol kat ederek Denizli'den Adana'ya gelen Yılmaz, ilk olarak Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, iki elma bahçesi olduğunu, bunlardan birinin ürünlerini her zaman operasyonlara katılan askerlere dağıttığını söyledi.

"Mehmetçiğimize üzüm ikram etmek için geldim"

Bu kez Amanos Dağları'nda operasyonlara katılan güvenlik güçlerine hediye getirmek istediğini ifade eden Yılmaz, şunları konuştu:

"Elma hasadına yaklaşık 1 ay kaldığı için bu kez kentteki üreticilerden topladığım üzümleri getirdim. Amanoslarda büyük fedakarlık yapan askerlerimize, polislerimize, komandolarımıza manevi destek olmak için üzüm ikram etmek üzere buraya geldim. Onların büyük fedakarlıkları söz konusu. Buna karşı benim bir kahve köşesinde oturup zaman geçirme şansım yoktur."

Akşam saatlerinde Dörtyol'a ulaşan Yılmaz, burada Jandarma Kara Hasan Paşa Kışlası'na geçerek getirdiği üzümleri Mehmetçiğe teslim etti.

Yılmaz, meyveleri askerlere ulaştırabildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, gücünün el verdiği sürece güvenlik güçlerine manevi destek olmaya devam edeceğini söyledi.