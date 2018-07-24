Elma sirkesinin inanılmaz faydaları

Elma sirkesi, elmanın fermente edilmesi ile elde edilir, böylece içindeki aktif madde olan asetik asite dönüşür. Elmanın içeriğinde bulunan nişasta ve asit ile sirke buluştuğunda kolayca mayalanır. Bunun sonucunda elma sirkesi oluşur. Elma sirkesinin sağlık için pek çok faydası bulunmaktadır ama gün içinde sabah ve akşam olmak üzere maksimum iki kez kullanımı tavsiye edilmektedir.

ELMA ŞİRKETİNİN CİLDE FAYDALARI

Elma sirkesi, cilt temizliğinde önemli bir yere sahiptir. Yüzünüzü bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir bardak sudan oluşan karışımla temizlerseniz sivilce lekeleri, siyah noktalar ve akneler yok olacaktır.

Cildinizde büyük bir sorun oluşturan güneş lekelerine elma sirkesi ile çözüm bulabilirsiniz. Banyo suyunuzun içine bir miktar karıştırdığınızda, düzenli olarak duş alırsanız faydalı sonuçlar elde edersiniz.

Elma sirkesi, el ve ayaklarda meydana gelen ödemleri azaltmak için birebirdir. Sirke, bakteriler dahil olmak üzere patojenleri öldürmeye yardımcı olur. Ayaklarınızı sirkeli suda bir süre dinlendirdiğinizde hem nasır hem de ödem azalacaktır.

ELMA SİRKESİNİN SAÇLARA ETKİSİ

Elma sirkesi saçlar için de çok faydalıdır. Sağlıklı uzayan ve canlı saçlarınız olsun istiyorsanız, öyle pahalı kozmetik ürünlerine ve şampuanlara para vermenize gerek yok. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Bir miktar suya elma sirkesi karıştırın ve saçlarınıza uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada veya 10 günde bir yapacağınız bu uygulama sayesinde, sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

ELMA SİRKESİNİN DİYABETE ETKİSİ

Elma sirkesi kan şekeri seviyesini düşürür ve diyabetin geriletilmesine katkı sağlar. Yüksek kan şekeri, diyabet olmayan kişilerde de önemli bir sorundur ve yaşlanma ile çeşitli kronik hastalıkların önemli bir risk faktörüdür. Sağlıklı bir hayat yaşamak isteyen herkesin kan şekeri seviyesini normal aralıklarda tutması gerekir. Bunu yapmanın en sağlıklı yollarından biri de elma sirkesi kullanmaktır.

Elma sirkesi, yüksek karbonhidratlı bir yemek sırasında insülin duyarlılığını %19-34 oranında artırır ve kan şekerini ve insülin yanıtlarını önemli ölçüde azaltır. Yatmadan önce elma sirkesinden 2 yemek kaşığı tüketmek, sabahları açlık kan şekerini %4 oranında azaltabilir. İnsanlarda yapılan diğer birçok çalışma, sirkenin, yemeklerden sonra insülin fonksiyonunu ve kan şekeri seviyesini düşürebildiğini göstermiştir. Bu nedenle elma sirkesi diyabetli kişiler için oldukça faydalı bir etkiye sahiptir. Ancak halen kan şekeri düşürücü ilaçlar alıyorsanız, elma sirkesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

ELMA SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?

Elma sirkesi kilo vermenize ve göbek yağlarınızı azaltmanıza yardımcı olur. Bilimsel çalışmalar elma sirkesinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Elma sirkesinin tokluk hissini arttırabildiği, daha az kalori almaya ve kilo vermeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Örneğin, insanlar yüksek karbonhidratlı bir yemekle birlikte sirke alırlarsa, doluluk hissi artar ve günün geri kalanında 200-275 daha az kalori tüketirler.

Kilolu 175 kişi üzerinde yapılan bilimsel bir çalışmada, 3 ay süre ile düzenli olarak günlük bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketiminin kilo kaybına yol açtığı görülmüştür. Ancak tek başına elma sirkesi ile zayıflamaya kalkışmak sağlıklı olmayabilir. Unutmayın ki tüm diyetler, ayrıca yaşam tarzı değişikliği gerektirir. Bu nedenle doktora danışarak kullanmakta fayda vardır.

ELMA SİRKESİNİN SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE ETKSİ

Elma sirkesi başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere, boğaz ağrıları, öksürüğe iyi gelir. Grip ve soğuk algınlığında göğsü yumuşatan elma sirkesi, bu hastalıkları hafif atlatmak için birebir. Bunun için yapmanız gereken şey; bir bardak ılık su içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı bal ve çok az miktarda zencefil karıştırarak tüketmenizdir. Bu karşımı içmeseniz bile boğazınıza gelecek şekilde gargara yapın, etkisini kıs sürede görebilirsiniz.

ELMA SİRKESİNİN KALP SAĞLIĞINA ETKİSİ

Elma sirkesi kolesterolü düşürür ve kalp sağlığına yarar sağlar. Bazı bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre, elma sirkesi diğer bazı kalp hastalığı risk faktörleri ile birlikte kolesterol ve triglserit seviyelerini düşürmektedir. Ayrıca sirkenin hayvanlarda kan basıncını azalttığını gösteren bazı bilimsel çalışmalar da mevcuttur.

Harvard Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışmada, sirkeyi salata sosu olarak tüketen kadınların kalp hastalığı riskinin azaldığı görülmüştür.

ELMA SİRKESİ NASIL HAZIRLANIR?

Evde kendi kendinize elma sirkesi yapmak isterseniz bu tarifte yer alan püf noktalarına dikkat ederek mayalandırma yöntemiyle elma sirkesi hazırlayabilirsiniz. Daha sonra elde edeceğiniz sirke anası ile yeniden sirke üretmeniz daha kolay olacaktır.

MALZEMELER

3 litre içme suyu

4 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

10 adet büyük boy elma

HAZIRLANIŞI:

Sirke yapımı için elmaları iyice yıkadıktan bir gün sonra kabuklarını soymadan kullanın. Organik elmalar çok daha kaliteli bir sonuç almanızı sağlar. Mayalanmanın erken olmasını engellemek için sulu ve berelenmemiş elmalar kullanın.

Kabuklu elmaları dörde bölerek çekirdekli kısımlarını çıkartın

İçi temiz ve kuru büyük bir cam kavanoza elma dilimlerini koyun ve üzerine 3 litre suyu boşaltın üzerinde bir miktar boşluk kalmalı

Yemek kaşığı ile 3 kaşık kıvamlı bal katıp karıştırın, kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple sıkın

Güneş görmeyen karanlık bir odada 1,5 ay kadar bekletin ve ilk günlerde gün aşırı, daha sonra haftada bir kez tahta kaşık ile karıştırın

Zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin pörsüdüğünü, çevrede sirke sinekleri olduğunu görür ve sirke kokusu alırsınız

Bu belirtilerden sonra sirke fermente olmaya başladığında süzüp elma posalarını atın

Süzdüğünüz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp bir miktar bal ve tuz ekledikten sonra karıştırın kapağını kapatıp serin bir yerde muhafaza edin

Kavanoz üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir köpük oluştuğunda ve keskin bir koku geldiğinde elma sirkesi kullanmak için hazırdır.