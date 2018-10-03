Elma sirkesinin cilde faydalarını biliyor musunuz?



Elma sirkesinin özellikle pırıl pırıl saçlar, sağlıklı bir cilt ve ince bir vücuda kavuşmada çok önemli katkılar sağlıyor..

Sivilceye elma sirkesi: Elma sirkesinin bileşiminde kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, fosfor, silisyum, A vitamini, Beta caroten, B1, B2, ve B6 vitaminleri, C vitamini, sirke asitleri, meyve asitleri, pektin ve dogal aroma maddeleri bulunur. Sirke bedenimizi içten ve dıştan tedavi etme özelliğine sahip, olağanüstü bir ilaçtır. Kabızlık, hemoroid, ergenlik sivilcesi, gaz, şişkinlik, yüksek kolesterol, varis, grip ve nezleye karşı da etkilidir. Ayrıca derimizin asidik koruma örtüsünün güçlendirilmesinde önemi büyüktür.

Elma sirkesiyle bütün bunları herkes evinde kolayca uygulayabilir. Bugüne kadar sadece sofrada kullanılan elma sirkesinin cilt güzeliği için doğurduğu 'inanılmaz' sonuçlar ise şöyle sıralanıyor:

Kepeksiz saçlar: Saçınızı yıkadıktan sonra, son durulama suyuna elma sirkesi ekleyin. Saçlarınızın kepekten arındığını ve parlaklaştığını göreceksiniz.

Akne tedavisi: Su ile seyreltilmiş elma sirkesi ile yüzünüzü temizleyin ve su ile durulayın. Elma sirkesi cildinizi yumuşattığı gibi, antiseptik özelliği ile akneye sebep olan mikropları öldürecektir.

Ciltteki lekelere: Dörtte bir litre suya, üç çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip, kaynayıncaya kadar ısıtın, ateşi kısın. Başınıza bir örtü örtüp, yüzünüzü buhara tutun. Yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesi ile yüzünüzü silin. Haftada iki kere tekrarlayabilirsiniz.

Varisli damarlara: Bir bezi elma sirkesine batırıp sıkın. Bezi varisli bölgeye sarın ve 30 dakika bekletin. Bu süre içinde bacaklarınızı yukarı kaldırarak dinlendirin. Sabah-akşam tekrarlayın.

Zayıflamak için: Bir bardak suya bir-iki kahve kaşığı elma sirkesi ve bir kahve kaşığı bal ekleyip, karıştırın. Düzenli kilo vermenize katkı sağlar.