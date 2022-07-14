Elma sirkesi tarifi: Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Ezilen elmaların içerisinde bulunan doğal şekerin sirkeye dönüşmesinden elde edilir. Son yıllarda sebze ve meyvelerdeki ilaç kullanımının artışı, sirke tüketimini de arttırmıştır. Yediğimiz elma, armut, salatalık, marul, ıspanak, semizotu gibi sebze ve meyvelerin ilaçlardan temizlenmesi için sirkeli suda bekletmek hemen her evde uygulanan bir yöntemdir. Elma sirkesi anti bakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonları temizlemede de etkilidir.

Elma Sirkesi İle Gelen faydalar

Elma sirkesi akne, siğil ya da kepek için doğal bir çözümdür. Dişler üzerinde oluşmuş lekeler de elma sirkesine batırılmış bir parça pamukla temizlenebilir. Yüzyıllardır, ilaç olarak kullanılan elma sirkesi günümüzde yeni nesil tarafından ancak kullanılmaya başlanmıştır. Antik Yunanda tıbbın kurucusu kabul edilen Hipokrat bazı tıbbi durumların tedavisinde elma sirkesi reçetesi kullanmıştır. Elma sirkesinin geleneksel üretimi, ezilmiş elmaların tahta fıçılar içinde fermantasyonu ile yapılır. Bu yolla elde edilen elma sirkesi fosfor, magnezyum, kükürt, demir, kalsiyum, potasyum, bakır, silikon ve çeşitli mineraller bakımından zengindir.

Elma Sirkesinin Zayıflatma Etkisi

Zayıflamak için düzenli spor ve diyet yapılmadan elma sirkesinden mucizeler beklemek doğru olmaz. Elma sirkesinin tek başına kilo verdiren bir etkisi yoktur. Fakat daha az yenmesini ya da diyete bağlı kalınmasını sağlayan bazı özellikleri bulunmaktadır. Yemeklerden önce ve yemek sırasında tüketilen elma sirkesi tokluk hissi verir. Yapılan araştırmalarda yemekle beraber elma sirkesi tüketenlerin bir sonraki öğüne kadar atıştırma ihtiyacı duymadıkları, hatta bir sonraki öğünde daha az yedikleri gözlemlenmiştir. Elma sirkesinin kilo vermeye de yardımcı diğer bir etkisi de kan şekerindeki dalgalanmaları engellemesidir. Yemek yedikten sonra kan şekeri yükselir, bir süre sonra da hızla düşmeye başlar. Kan şekerinin düşüşüyle kişi genellikle tatlı yeme ihtiyacı duyar. İşte elma şekeri bu ani düşüşü engellediği için yemek aralarında tatlı bir şeyler yeme isteği ortadan kalkar.

Cilt Bakımı İçin Elma Sirkesi

Elma sirkesi cilt sorunları için yıllardır kullanılmakta ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Güneş yanığı, akne, yaşlılık lekeleri, selülit, kepek, siğil ve böcek ısırıkları için çözüm olmaktadır. Bir şişe elma sirkesi eşit miktarda su ile sulandırılarak bir parça pamuk yardımıyla cilde uygulanır. Birkaç dakika bekletildikten sonra durulanır. Bir ay boyunca bu işlem cilde uygulanırsa sivilcelerden kurtulmak mümkün olacaktır. Elma sirkesini sulandırarak doğal bir tonik elde edilebilir. Cildin ph dengesini sağlayarak, cildin nem oranını ayarlar. Elma sirkesi ve soğan suyu eşit miktarlarda karıştırılarak yaşlılık lekelerine uygulandığında azalma görülecektir.

Elma Sirkesinin Metabolizmayı Hızlandırıcı Özelliği

Elma sirkesi içeriği nedeni ile en sağlıklı sıvılardan biridir. Taşıdığı bikarbonat iyonları, sindirimi kolaylaştırmaktadır. Yorgun hissedildiğinde bedeni ve zihni rahatlatıcı özelliği bulunan elma sirkesi aynı zamanda kanı da temizler. Karaciğer ve damar sertliği rahatsızlıklarına, egzama, hemoroit ve deri hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda etkili bir idrar söktürücüdür. Kalp kasları da dahil olmak üzere tüm kas yapısının kuvvetlenmesini sağlar.

Şeker Hastaları İçin Elma Sirkesi

Doktorlar şeker hastası ya da ailesinde şeker hastalığı olduğundan dolayı şeker hastalığına yatkınlığı olanlara elma sirkesi kullanmalarını tavsiye etmektedir. Çünkü elma sirkesi şeker seviyesi üzerinde etkili bir doğal gıdadır. Her öğün için iki kaşık elma sirkesi içildiğinde şeker hastalıklarında kullanılan bir ilaç kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Elma sirkesi tarifi

Elmaları küp küp doğrayın.

Kavanoza 1/3 oranında meyve, 2/3 oranında su konulmalıdır. Kavanozun ağzını bone veya tülbent ile kapatın. Karanlık bir yerde durmalıdır. 1 hafta boyunca bu karışımı her gün karıştırın. Daha sonra kendi haline bırakın. Meyveler tamamen kavanozun dibine çöktüğünde süzün. Ana oluşması ve sineklenmesini bekleyin. Ara ara kontrol edin. Sirke oluştuğunda şişeleyebilirsiniz.

Elma Sirkesi Tarifinin Püf Noktası

Elmaları kabuklarını soymadan kullanmayı tercih edin. Organik ve ilaçsız yetiştirilmiş elmalar kullanmaya özen gösterin. Mayalanma işleminin zamanından önce oluşmasını engellemek için kullandığınız elmaların zedesiz ve sulu olmasına dikkat edin. Kavanoza koyduğunuz elma dilimleri, kavanozun yarısını doldurmalı. Mayalanma sürecinde doğru sıcaklık ve ortamda bozulmadan uzun süre bekletilen elma sirkesi, bir o kadar keskin ve etkili olur. Hazır durumda olan ev yapımı elma sirkesi üzerinde oluşan sirke anasını alıp bir sonraki sirke yapımında maya olarak kullanabilirsiniz. Hazır olan sirkeyi, tülbentten geçirdikten sonra kullanabilirsiniz, renginin çok fazla berrak olmaması sizi yanıltmasın.