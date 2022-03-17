Elma sirkesi nasıl yapılır? En kolay elma sirkesi yapımı

Alternatif tıbbın önemli gıda maddelerinden olan elma sirkesi, elma suyunun fermente edilmesiyle elde edilen bir sirke çeşididir.

Elma sirkesi nelere faydası var?

Elma sirkesinin faydaları arasında; kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi önemli yararlar sayılabilir. Elma sirkesi, çorba kaşığı başına sadece üç kalori içerir. İçinde çok fazla vitamin veya mineral yoktur.

Elma sirkesi yapımında püf noktalar

Sirkenin tam anlamıyla keskinleşmesi için 1 sene kadar süre ile beklemek gerekmektedir. Eylül de yapılan sirkeyi mayıs ayında içmek için kullanabilirsiniz ama turşularda kullanacaksanız daha keskin tadı olması gerekir ki üzüm suyu ilavesi yapabilirsiniz. Elma sirkesinin içine elma kabuklarını da ekleyebilirsiniz.

Sirke yapımında kullanılan bal mayalanmayı sağlıyor. Sirke oluşmaya başladığında yüzeyinde oluşan beyaz tabaka (küf) çok değerli olup alınıp saklanarak bir dahaki sefere sirke yapımında bal yerine kullanılabilir böylece doğal bir mayamız olur.

Elma sirkesi tarifi

malzemeler:

3 litrelik cam kavanoz

1 kilo elma

3-4 yemek kaşığı doğal elma sirkesi

4-5 nohut tanesi

ince dokulu tülbent

bir tutam kaya tuzu

Elma Sirkesi nasıl yapılır?

Öncelikle kavanoz yüksek ısıda bulaşık makinesinde yıkanarak dezenfekte edilir. Kuruyan kavanoz bulaşık makinesinden alınır. Nohut taneleri kavanoza atılır.

Elmaların çekirdek ve sapları ayıklanır, kabukları soyulmadan irice doğranır ve kavanoza doldurulur. Kavanozun ağzında 3-4 parmak boşluk kalacak kadar içme suyu ve bal ya da doğal elma sirkesi ilave edilir. Kavanozun ağzı tülbentle sarılıp bir lastik ya da iple sıkıca bağlanır ve güneş görmeyen serin bir yere alınır. İlk hafta her gün, daha sonra aklınıza geldikçe tahta bir kaşıkla karıştırılır. Dördüncü hafta sonunda kavanozda çürük meyve kokusu meydana gelecektir ve üzerinde küçük meyve sinekleri oluşmaya başlayacaktır. Hemen sonrasında sirkenin yüzeyinde bir tabaka oluştuğunu göreceksiniz. Bu tabakaya sirke anası denilir. Tüm bu işaretler sirkenin oluşmaya başladığını doğru yolda olduğunuzu gösterecektir. Dilerseniz bu aşamada süzebilir ya da daha keskin bir sirke olsun istiyorsanız 8 haftaya kadar bekletebilirsiniz.

Süzme işlemine başlamadan üzerindeki tabakayı yani sirke anasını bir tahta kaşık yardımıyla alıp sterilize edilmiş bir kavanozda tel dolapta 2 ay saklayabilir ve bir sonraki sirke yapımında bal yerine bu doğal mayayı kullanabilirsiniz. Birkaç kat tülbentle ve en az iki kez süzmekte fayda vardır. Sirkenin içinde meyve tortusu kalmamalıdır. Aksi halde sirkeleşmeye yani keskinleşmeye devam edecektir. Süzdüğünüz sirkeye bir parça kaya tuzu atıp önceden sterilize ettiğiniz şişelere elma sirkesini doldurun. Kapağını sıkıca kapatarak bu şekilde saklayın.

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