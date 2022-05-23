Elma sirkesi faydaları nelerdir? Elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi zayıflatır mı?

Doğal bir temizlik ürünü olarak da kullanılan elma sirkesinde var olan bazı maddeler pek az besinde bir arada bulunur. Elma sirkesinin faydaları arasında; kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi önemli yararlar sayılabilir.

Elma sirkesi D vitamini içermez ama A, B1, B2, B6, C ve E vitaminlerinden az miktarda içerir. Ayrıca içinde kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor vardır.

Elma sirkesi zayıflatır mı?

Asidik özellikler içeren elma sirkesi vücutta yağ toplanmasının da önüne geçiyor. Özellikle aç karna tüketildiğinde yağ yakımını hızlandıran, yağ depolanmasını azaltıp metabolizmayı hızlandıran, toksinleri vücuttan atan elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olduğunu söylemek mümkün.

Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

-Elma sirkesi ne işe yarar sorusunun ilk cevabı bakterileri yok etme özelliğiyle ateş düşürücü olarak kullanılmasıdır.

-C vitamini içerdiği için vücut direncini arttırır, hastalığa yakalanma riskini azaltır.

-Sinir sistemini onarıcı ve yapısını güçlendirici özellikleri bulunur.

-Vücuttaki alkalin derecesini arttırarak PH dengesini düzenler, böylece bazı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, cilde parlaklık verir.

-Sindirim sistemi üzerinde olumlu etki yapar. Suda çözünebilen elma lifleri içerir, bu lifler bağırsak spazmlarını yatıştırır.

-Elma sirkesi cilt bakımı ve vücut temizliğinde kullanılabilir. Teni yakmadan derideki fazla yağı alır ve cildi temizler.

-Elma sirkesi sivilce lekeleri üzerinde kısmi iyileşme sağlar.

-Elma sirkesi cilde faydaları olan bir sıvı olsa da dozajın iyi ayarlanması çok önemlidir. Yanlış miktarda özellikle hassas cilt bölgelerine uygulanan sirke tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

-Elma sirkesi ayak mantarı için de alternatif olarak denenmektedir. Çoğu kişide mantarın hafiflemesine yardım ettiği gözlenir.

-Bazı bakterileri ortadan kaldırma özelliği sayesinde ishal için faydalı olabilir.

-Elma sirkesi suyla karıştırılıp içildiğinde hıçkırığı önler.

-Kalsiyum deposu olması sayesinde elma sirkesi diş ve kemik yapısını güçlendirir, fosfor ve magnezyum da içerdiği için eklem sertliklerine ve ağrılarına karşı faydalıdır.

-İçerdiği elma asidi ve enzimler sayesinde yorgunluğa, halsizliğe çözüm olur. Vücutta laktik asit birikmesini engeller, özellikle sebze suyuyla karıştırılarak içildiğinde genel hayat kalitesini yükseltir.

B12 vitamininin vücutta emilimini destekler.

-Koltuk altı terlemesi ve ayak kokusuna sebep olan bakterileri yok eder.

-Sivrisinek ısırıklarında ya da hafif güneş yanığında seyreltilmiş haliyle rahatlama sağlar.

Evde Doğal Elma Sirkesi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Yapılışı:

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir. Çekirdekli kısımlar çıkarılır. Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir. Üzerine içme suyu doldurulur. Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir. 1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır. Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir. Mayalanma için karışımın hava alması gerekir.30 – 45 gün beklemeye bırakılır. Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur. Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır. Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır. Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır. Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur. Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.

Elma sirkesi cilde ve sağlığa çok faydalı. Elma sirkesi sivilceler için kurutucudur. Peki elma sirkeli yüz temizleme toniği nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Elma sirkesi cildi temizliyor. Su ile içildiğinde kalori yakımını sağlıyor. İşte detaylar...

Elma Sirkesinin Yüze Faydaları

Elma sirkesi cilt bakımında tonik, yüz yıkama suyu olarak ve hatta leke tedavisi için kullanılabilir. Yüz temizleyici olarak kullanıldığında cildi ve ciltteki gözenekleri derinlemesine temizlemenin etkili bir yoludur. Yüzü günlük olarak suyla seyreltilmiş elma sirkesiyle yıkamak yağ, kir ve ölü cilt hücrelerine ait kalıntıları giderilmesine yardımcı olur. Elma sirkesi doğal bir cilt toniği olarak da tercih edilebilir. Toniğin cilt bakımındaki rolü, cildi bakterilerden ve diğer yabancı maddelerden arındırıp gözenekleri sıkılaştırmaktır.

Cilt toniği olarak kullanılabilecek tarif;

Malzemeler

1 ölçü elma sirkesi

2 ölçü arıtılmış su

Cilt toniği nasıl yapılır?

Cildi temizlemek için bir yüz yıkama suyu kullandıktan sonra, bu karışım yüze bir pamuklu ped veya pamuk parçası ile uygulanabilir. Karışımı cilde eşit bir şekilde püskürtmek için bir sprey şişesi de kullanabilirsiniz. Bu tonik özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltler için daha uygundur. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, karışımı kullanımdan önce daha fazla seyreltebilirsiniz. Elma sirkesi ayrıca asidik özelliği nedeniyle retinoik asit gibi diğer asidik cilt bakım ürünleriyle birlikte kullanılmamalıdır.