Elma sirkenizi kendiniz yapın! Doğa ürünü ile o derdiniz bırakın mazide kalsın! Peki nasıl yapılır? Püf noktası

Elma sirkesi hem vücut temizliğimizde hem de evimizin temizliğinde kullanabileceğimiz mucizevi bir üründür. Faydaları saymakla bitmez ama şöyle birkaç örnek ile anlatmak veya bilenlere hatırlatmak gerekirse elma sirkesi; evimizde kullandığımız kimyasal temizleyicilerin çok daha iyisi olup aynı zamanda da organik olanıdır, yüzümüz için kullandığımız temizleme toniklerinin görevini üstlenip cildimize zarar vermeyenidir, saçlarımızı şampuanladıktan sonra kullandığımızda hacim ve parlaklık verendir, bulaşık makinelerinde deterjan yerine kullanıldığında parlatıcı özelliği gösterendir hatta öyle ki evcil hayvanlarımızın pirelerini yok edendir.

Bu kadar faydalı bir ürünü sen de evinden eksik etme ve kendi sirkeni kendin yap!

Elma sirkesi hem vücut temizliğimizde hem de evimizin temizliğinde kullanabileceğimiz mucizevi bir üründür. Faydaları saymakla bitmez ama şöyle birkaç örnek ile anlatmak veya bilenlere hatırlatmak gerekirse elma sirkesi; evimizde kullandığımız kimyasal temizleyicilerin çok daha iyisi olup aynı zamanda da organik olanıdır, yüzümüz için kullandığımız temizleme toniklerinin görevini üstlenip cildimize zarar vermeyenidir, saçlarımızı şampuanladıktan sonra kullandığımızda hacim ve parlaklık verendir, bulaşık makinelerinde deterjan yerine kullanıldığında parlatıcı özelliği gösterendir hatta öyle ki evcil hayvanlarımızın pirelerini yok edendir.

Bu kadar faydalı bir ürünü sen de evinden eksik etme ve kendi sirkeni kendin yap!

Peki, evde sirke nasıl yapılır? Siz merak edenler için %100 organik bir tarif geliyor.

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Elma sirkesi malzemeleri;

2 elmanın kabuğu

750 ml içme suyu

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

Evde elma sirkesi yapımı;

Öncelikle elmaları iyice yıkıyoruz. Daha sonra temizlenen elmaların kabuklarını kalın şekilde soyuyoruz. Soyduğumuz elmanın kabuklarını 1 litrelik bir cam kavanozun içine koyuyoruz. Daha sonra suyu, şekeri ve tuzu ekleyip kavanozun kapağını kapatıyoruz. Şekerin ve tuzun eridiğini görene kadar çalkalıyoruz. Hazırladığımız bu karışımı 10 gün boyunca ışık almayan karanlık bir yerde bekletiyoruz. 10 gün sonunda ev yapımı elma sirkeniz hem yiyeceklerinizde hem de temizliğinizde kullanıma hazır hale gelmiş bulunuyor. Bu her derde şifa olan karışımın yapımında uyulduğu takdirde daha güzel sonuçlar alacağınız birkaç püf noktamız olacak. Şöyle ki; Kavanozun hiç hava almaması gerekmektedir, karışımın içerisine konulan su temiz içme suyu olmalıdır, karanlık ve kuytu bir yer olmasına özen gösterilmelidir, ara ara kavanozun kapağı açılıp kontrol edilmelidir.

Hepinize afiyet olsun hanımlar ve beyler