  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zulme karşı sessiz kalanlara tepki: Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz

Polis ve Jandarmada yeni dönem! Yakalara ASELSAN damgası

Eylem Tok ve firar eden katil oğlunun arkadaşları konuştu! Yaralının telefonunu “dalgınlıktan cebine” koymuş!

Cevdet Yılmaz ekonomideki tek sıkıntıyı açıkladı

Emekliye ve memura müjde: Yeniden hangi adımlar atılacak? Yeni dönem hazırlıkları başladı

Petrol düşüyor! Akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin ne kadar?

Kalemi fosilleşmiş Dündar'a LÖSANTE cevabı

Yeniden Refah Partisi'ne saldırı! O belediye adayının seçim aracına ateş ettiler

Murat Kurum, Ekrem'i fena yakaladı: O gün bu yalancı başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydı

Başkan Dinçer 41 vizyon projeyi tanıttı! Hedef aldığı büyük çıkış: Türkiye'deki hedefini peş peşe paylaştı
Kadın - Aile Elma sirkenizi kendiniz yapın! Doğa ürünü ile o derdiniz bırakın mazide kalsın! Peki nasıl yapılır? Püf noktası
Kadın - Aile

Elma sirkenizi kendiniz yapın! Doğa ürünü ile o derdiniz bırakın mazide kalsın! Peki nasıl yapılır? Püf noktası

Yeniakit Publisher
2024-03-10 09:02:00 - 2024-03-10 09:08:35
Elma sirkenizi kendiniz yapın! Doğa ürünü ile o derdiniz bırakın mazide kalsın! Peki nasıl yapılır? Püf noktası

Elma sirkesi, sağlığa çok faydalıdır. Özellikle de evde yapılmış olan doğal elma sirkesi, aç karnına içilme ve salatalarda kullanılma gibi yöntemlerle sağlığınıza oldukça olumlu etki sağlayabilir. Elma sirkesi merak edilen konular arasındadır. İşte evde elma sirkesi yapmanın püf noktaları…

Elma sirkesi hem vücut temizliğimizde hem de evimizin temizliğinde kullanabileceğimiz mucizevi bir üründür. Faydaları saymakla bitmez ama şöyle birkaç örnek ile anlatmak veya bilenlere hatırlatmak gerekirse elma sirkesi; evimizde kullandığımız kimyasal temizleyicilerin çok daha iyisi olup aynı zamanda da organik olanıdır, yüzümüz için kullandığımız temizleme toniklerinin görevini üstlenip cildimize zarar vermeyenidir, saçlarımızı şampuanladıktan sonra kullandığımızda hacim ve parlaklık verendir, bulaşık makinelerinde deterjan yerine kullanıldığında parlatıcı özelliği gösterendir hatta öyle ki evcil hayvanlarımızın pirelerini yok edendir.

Bu kadar faydalı bir ürünü sen de evinden eksik etme ve kendi sirkeni kendin yap!

Elma sirkesi hem vücut temizliğimizde hem de evimizin temizliğinde kullanabileceğimiz mucizevi bir üründür. Faydaları saymakla bitmez ama şöyle birkaç örnek ile anlatmak veya bilenlere hatırlatmak gerekirse elma sirkesi; evimizde kullandığımız kimyasal temizleyicilerin çok daha iyisi olup aynı zamanda da organik olanıdır, yüzümüz için kullandığımız temizleme toniklerinin görevini üstlenip cildimize zarar vermeyenidir, saçlarımızı şampuanladıktan sonra kullandığımızda hacim ve parlaklık verendir, bulaşık makinelerinde deterjan yerine kullanıldığında parlatıcı özelliği gösterendir hatta öyle ki evcil hayvanlarımızın pirelerini yok edendir.

Bu kadar faydalı bir ürünü sen de evinden eksik etme ve kendi sirkeni kendin yap!

Peki, evde sirke nasıl yapılır? Siz merak edenler için %100 organik bir tarif geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elma sirkesi malzemeleri;

2 elmanın kabuğu

750 ml içme suyu

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

Evde elma sirkesi yapımı;

Öncelikle elmaları iyice yıkıyoruz. Daha sonra temizlenen elmaların kabuklarını kalın şekilde soyuyoruz. Soyduğumuz elmanın kabuklarını 1 litrelik bir cam kavanozun içine koyuyoruz. Daha sonra suyu, şekeri ve tuzu ekleyip kavanozun kapağını kapatıyoruz. Şekerin ve tuzun eridiğini görene kadar çalkalıyoruz. Hazırladığımız bu karışımı 10 gün boyunca ışık almayan karanlık bir yerde bekletiyoruz. 10 gün sonunda ev yapımı elma sirkeniz hem yiyeceklerinizde hem de temizliğinizde kullanıma hazır hale gelmiş bulunuyor. Bu her derde şifa olan karışımın yapımında uyulduğu takdirde daha güzel sonuçlar alacağınız birkaç püf noktamız olacak. Şöyle ki; Kavanozun hiç hava almaması gerekmektedir, karışımın içerisine konulan su temiz içme suyu olmalıdır, karanlık ve kuytu bir yer olmasına özen gösterilmelidir, ara ara kavanozun kapağı açılıp kontrol edilmelidir.

Hepinize afiyet olsun hanımlar ve beyler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23