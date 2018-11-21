Elma sirkeli suya övgü!

Elbette piyasadan hazır olarak bir sürü antibakteriyel (mikrop öldürücü) ürün satın alabilirsiniz. Fakat bunların hepsi kimyasaldır ve mikrop öldürdüğü kadar, insan sağlığını da derinden etkiler. Derinizden etkiler, solunumunuzdan etkiler. Ve hiç aklınıza gelmedik sorunlara yol açabilir.

Oysa "elma sirkeli su" tam bir sağlık iksiri..

Mikropları öldürür fakat size zehir değil sağlık taşır!

İçseniz, midenize, bağırsaklarınıza şifa vesilesidir. Sindirim sistemimizdeki sadece mikropları yok etmekle kalmaz, gözle görünmeyen hastalık sebebi mantarları da imha eder.

Onun içindir ki, sirkeli salatalar, sirkeli çorbalar doğal ilâç hükmündedir. Her vesile ile sirkeli yemek, içmekte fayda vardır.



Evde kendiniz hazırlayacağınız ve bir püskürtme şişesine koyup elinizin altında bulunduracağınız "Elma sirkeli su"ya gelince:

Kapı kolları mikrop yuvalarıdır, ara sıra onlara püskürtün!

Bulaşıklarınızı yıkadınız, süzülsünler diye çatalları, kaşıkları, bıçakları tezgahınızın üzerine dizdiniz.. Son olarak onlara bir de elma sirkeli su püskürtürseniz, hiçbir bakterinin canlı kalmayacağından emin olabilirsiniz.

Yaz günü evinizin orasında burasında, hatta mutfak tezgahında minik minik karıncıların gezindiğini görürsünüz. Kurtulmanın çaresi elma sirkeli sudur. Püskürtün kaçışsınlar!

Camlarınızı siliyorsunuz, elma sirkeli suyu püskürtün. Hem camlara dadanan minik minik sineklerden kurtulur hem de kağıt havlu ile bir güzel silerseniz, camlarınız pırıl pırıl olur.

Elma sirkeli suyun ölçüsü ne mi olmalı?

Bir ölçü elma sirkesine birbuçuk ölçü su.. Hepsi bu!

Haydi kolay gelsin..

Unutmadan, diş macunu yerine, elma sirkeli suda eritilmiş karbonat kullanıyorsunuz değil mi? Hem dişleriniz tertemiz olur. Hem ağzınızda kesinlikle bakteri kalmaz ve onların çere dişlerinizin arasında "tartar" oluşmasına sebebiyet vermesinin önüne geçer. Diş macununun üreticisinin dahi yutmamanızı tavsiye ettiği zehirli kimyasalından da kurtulmuş olursunuz.

Bakın bu tavsiyeler üstelik sudan ucuz!

Bir şişe elma sirkesi, ülkenin her yanında her mahallede şubesi olan market zincirinde sadece 1 lira 75 kuruş..

Sanki sirke fabrikamız varmış gibi övüyoruz ama hak ediyor...

Elma sirkesi mutfakta nasıl kullanılır?

Elma sirkesi salata soslarında ve yemeklerde kullanılır. Özellikle farklı tatların birlikte kullanıldığı yemeklere eklenen az miktarda elma sirkesi lezzeti dengeler.

Etleri marine etmek için kullanılır. Elma sirkesi, limon suyu, zeytinyağı, bal, sarımsak ve istediğiniz baharatları karıştırıp dana etini en az 12 saat bu karışımda bekleterek terbiye edebilirsiniz.

Meyveleri ve sebzeleri üzerindeki kir, böcek, bakteri ve zirai ilaçlardan arındırıp dezenfekte etmek için elma sirkesi kullanılır. Sebzeler iyice yıkandıktan sonra, 1 litre soğuk suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyin ve sirkeli suda 10 dakika bekletin. Meyveleri ise sirkeli su ile yıkayarak tüketin.

Yemek yaparken elinizde oluşan soğan, sarımsak, balık gibi kokuları çıkarmak zordur. Bu malzemelere dokunmadan önce ve sonra elinize elma sirkesi sürerseniz bu kokuları kolayca çıkarabilirsiniz.

Balık ve lahana gibi yemekleri pişirdikten sonra mutfağı havalandırmanıza rağmen halen rahatsız edici koku varsa, yarım su bardağı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırıp bu karışımın tamamına yakını buharlaşana kadar kaynatılırsa koku gidecektir.

Elma sirkesi temizlik malzemesi olarak nasıl kullanılır?

Elma sirkesi ile mutfağınızdaki döküm demir ve alüminyum kap-kacaklar dışındaki tüm metal mutfak gereçlerini temizleyebileceğiniz çok amaçlı bir karışım hazırlayabilirsiniz. Eşit miktarda tuz ile unu karıştırın ve macun kıvamına getirecek kadar beyaz sirke ekleyin. Bu macunla tencerelerinizin, tavalarınızın iç ve dış yüzeylerini ovun ve ılık suyla duruladıktan sonra bir bezle kurulayın.

Kesme tahtalarını dezenfekte etmek için tahtanın üzerine karbonat serpin ve spreyle üzerine elma sirkesi püskürtün. Köpürdükten sonra 8-10 dakika bekleyip temiz bir bez ya da kağıt havlu ile silin. Hiç karbonat gerekmeden de püskürtmeyi alışkanlık haline getirirseniz kâfi!

Cam bardaklarda zamanla oluşan bulanıklığı gidermek için elma sirkesini bir kaba koyup ısıtın. Bardakları ısınmış sirkenin içinde 20-30 dakika bekletin. Daha sonra fırçalayıp çalkalayın.

Cam bardakları parlatmak için ise bulaşık makinesine çalkalama devresinde 1/4 su bardağı elma sirkesi koyun.

Çaydanlık ve su ısıtıcısında zamanla oluşan kireçlenmeyi elma sirkesi ile çözebilirsiniz.

Ütü, bulaşık makinası ve çamaşır makinesinin iç yüzey temizliğinde elma sirkesi kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesini temizlemek için bir su bardağı elma sirkesini bir kap içinde makinenin üst rafına koyun ve boş olarak bulaşık makinesini çalıştırın. Ütünüzün altındaki yanık lekelerini temizlemek için eşit ölçüde sirke ile tuzu karıştırın ve lekeleri bu macunla ovun.

Ütünün içindeki kireci temizlemek için ise elma sirkesi ile doldurun. Ütüyü dik konuma getirip buhar ayarını açın ve 5 dakika çalıştırın. Daha sonra temiz suyla çalkalayın.

Çamaşır makinesini temizlemek ve dezenfekte etmek için içerisine 400 ml yaklaşık 1,5 su bardağı elma sirkesi boşaltıp boş olarak ve deterjan koymadan çalıştırın.

Çamaşır makinesine çamaşır yıkarken çalkalama aşamasında 1 su bardağı elma sirkesi koyarsanız; çamaşırlarınızı yumuşatır, bakterileri öldürür, çamaşırlarda statik elektriklenmeyi önler ve boyalı kumaşların renk atmasını engeller.

Tıkalı lavaboları açıp kötü kokuları gidermek için elma sirkesi kullanabilirsiniz.

Varsa gümüş eşyalarınızı ve takılarınızı parlatıp temizlemek için yarım bardak elma sirkesini 2 çorba kaşığı karbonat ile karıştırarak hazırladığınız karışımın içine koyarak 2 saat bekletin. Daha sonra bu karışımdan çıkarıp soğuk su ile durulayın ve yumuşak bir bezle silin.

Panjurları temizlemek için elinize bez, pamuklu bir eldiven giyin. Bir kapta eşit ölçüde elma sirkesi ile sıcak suyu karıştırın. Eldivenli elinizi bu karışıma batırdıktan sonra parmaklarınızı panjur dilimlerinin aralarından geçirerek silin. Eldiveni ara sıra temiz suya batırarak temizleyin.

Makas kirlenir veya yapış yapış olursa yıkamayın. Makasın kendisini ya da vidasını paslandırabilirsiniz. Makası temizlemek için elma sirkesine batırın ve hemen bir bezle silip kurulayın.

Cam yüzeylerin temizliğinde kullanmak için 1 ölçü elma sirkesi 3 ölçü su ile karıştırarak püskürtmeli şişeye doldurun.

Klima ve hava nemlendiricilerinin filtrelerini dezenfekte etmek, zararlı bakterileri öldürmek için yıkadıktan sonra eşit ölçüde elma sirkesi ile ılık su karışımında 1 saat bekletin, sonra kurutarak kullanın.

Elma sirkesini uçuk tedavisinden, bahçedeki bitkilerin bakımına kadar pek çok şekilde ve farklı maksatlarla kullanabilirsiniz. Hepsini burada anlatmak mümkün değil.

Elma sirkesi nerelerde kullanılmamalıdır?

Mermer tezgahlarda, cilalı ahşap yüzeylerde, alüminyum ve döküm tencerelerde ve tavalarda elma sirkesi kullanılmaz.

Ayrıca çamaşır suyu ve tuz ruhu ile birlikte kullanılmamalıdır.