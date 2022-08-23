Elma-Dolması tarifi: Elma dolması hangi yöreye aittir? Elma dolması Osmanlı mutfağından gelen lezzet

birçok yörede karşımıza çıkan bir lezzet olan rlma dolması ve püf noktaları google arama motorlarında tarafından sıklıkla soruluyor. Bu yazımızda en güzel elma dolması nasıl yapılır sorusunun cevabını vereceğiz. Peki, Elma dolması nasıl yapılır? Elma dolması nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Elma dolması yemeği nedir? Elma dolması (Osmanlı saray mutfağı) tarifi nasıl yapılır? Elma dolması hangi yöreye aittir? İşte elma dolması malzemeleri, Elma dolması tarifi püf noktaları ile paylaşıyoruz.

ELMA DOLMASI MALZEMELERİ

6 tane elma

2 tane soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

yarım su bardağı sıcak su

maydanoz

nane

nane 1 tutam dolma baharı

karabiber

1 tutam toz şeker

tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Elma dolması (Osmanlı saray mutfağı) tarifi nasıl yapılır?

Soğanları soyup robotton geçirin. Zeytinyağını tencereye ekleyip ısıtın. Eklediğiniz dolmalık fıstık ve soğanı zeytinyağında kavurun. Tencereye kuş üzümü, tuz, karabiber, dolma baharı katın; sıcak suyu da ekleyin ve karıştırın. Birkaç dal aldığınız nane ve maydanozu ince ince kıyın ve tencereye ekleyin. Toz şeker ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın. Elmaları soyun. Çekirdeklerini çıkarıp içlerini oyun. Elmaları hazırladığınız pilav ile doldurun. Elmaları yayvan bir tencereye dizin ve 1 çay bardağı kadar sıcak su ekleyerek pirinçler kısık ateşte yumuşayana denk pişirin. Afiyet olsun.

Elma dolması nedir, ne demek?

Elma dolması veya Tuffâhiyye bir çeşit dolmadır. Osmanlı mutfağında yapılan yemektir. Farklı illerde ve İstanbul mutfağında yapılmaktadır. .

Elma dolması hangi yöreye aittir?

Pirinçli Elma Dolması - Niğde. Elma dolması: Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde oldukça yapılan bir yemektir.

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